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    • Bakanlık fahiş artışlara karşı harekete geçti! Artık vergi alınmayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bakanlık fahiş artışlara karşı harekete geçti! Artık vergi alınmayacak
    Ticaret Bakanlığı, Gümrük Vergisi, Yeşil Mercimek, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ticaret Bakanlığı, arz güvenliği ve spekülatif fiyat hareketlerini engellemek amacıyla yeşil mercimek ithalatında uygulanan gümrük vergisinin geçici olarak kaldırıldığını açıkladı.

    Ticaret Bakanlığı, yeşil mercimek ithalatında uygulanan gümrük vergisini sıfıra indirdi. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, ilgili kurumlarla birlikte ürün bazlı değerlendirmeler yapılmakta, ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.

    Bu çerçevede, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verildiği vurgulanarak buna yönelik düzenlemenin, İthalat Rejimi Kararında gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

    Bakanlık fahiş artışlara karşı harekete geçti! Artık vergi alınmayacak

    FAHİŞ ARTIŞLARIN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

    Açıklama şöyle devam etti:

    "Söz konusu uygulama, yerli üretimin korunmasını da göz önünde bulundurularak çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir. Düşürülen gümrük vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir.

    Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ticaret BakanlığıGümrük VergisiYeşil Mercimek
    Haberler > Ekonomi > Bakanlık fahiş artışlara karşı harekete geçti! Artık vergi alınmayacak
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