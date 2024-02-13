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    • Bakanlık İŞKUR'da ilan yayınladı! 1.500 işçi alınacak

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bakanlık İŞKUR&#039;da ilan yayınladı! 1.500 işçi alınacak
    Tarım Ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, Tarım İşçisi, İbrahim Yumaklı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilecek 1.500 tarım işçisinin işe alınacağını duyurdu. İşe alınacak işçiler 27 Şubat tarihinde noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Başvurular bugün İŞKUR'un internet sitesinde açılan ilan üzerinden yapılıyor. İlana başvurmak için son gün 19 Şubat...

    Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 tarım işçisi alacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili X sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    Yumaklı tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” ifadeleri yer aldı.

    İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK

    Öte yandan Bakan Yumaklı, ilanların İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacağını kaydetti. Bunun yanı sıra işe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

    Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekim yerinin ve saatini ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden bildirecek. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak.

    Bakanlık İŞKUR'da ilan yayınladı! 1.500 işçi alınacak

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Tarım Ve Orman BakanlığıİŞKURTarım İşçisiİbrahim Yumaklı
    Haberler > Ekonomi > Bakanlık İŞKUR'da ilan yayınladı! 1.500 işçi alınacak
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