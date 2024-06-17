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Bakanlık turizm beldelerini incelemeye aldı! İşletmeler tek tek denetlenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık turizm beldelerini incelemeye aldı! İşletmeler tek tek denetlenecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında turizm bölgelerinde denetimlere başlıyor. Yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde yoğun kullanılan işletmeler mercek altına alınacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlere ilişkin, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." açıklamasında bulunmuştu.

TURİZM BELDELERİNDE DENETİM 

Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek.

Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.

Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.

KONUT KİRALAMA SEKTÖRÜ DE TAKİPTE

Gelir İdaresi ekipleri, denetimlerde günübirlik konut kiralamalarına da ağırlık verecek.

Yazlık kiralamalara yönelik 2023 yılına ilişkin analiz çalışmaları da yapılırken bu kapsamda gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilip sonuca göre gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potensiyeli bulunan konutlara yönelik yoklama yapılacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Şimşek, "Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle  kutluyorum. Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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