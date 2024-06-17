Oktay Kaynarca'nın milliyetçilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" sözleriyle gündem oldu. Bu çıkış sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim Kaynarca'yı desteklerken, bir kesim de "Türk" yerine "Türkiye milliyetçisi" kelimesini kullanması nedeniyle eleştirdi. Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, katıldığı bir programda söyledikleriyle gündem oldu. Kaynarca'nın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

"YANLIŞ ANLAYIP BANA TEPKİ GÖSTERİYORLAR"

Milliyetçilikle ilgili değerlendirmelerde bulunan ünlü oyuncu, "Şehir milliyetçiliğini sevmem, ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle tabi ki gurur duyuyorum. Doğduğum, babamın doğduğu yer burası. Ana baba topraklarımız burası ama ben Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayıp bana tepki gösteriyorlar." dedi.

ELEŞTİREN DE OLDU KUTLAYAN DA

Kaynarca'nın sözlerini sosyal medyada destekleyenler olduğu gibi eleştirenler de oldu. Bazı kesimler açık sözlülüğü nedeniyle Kaynarca'yı kutlarken, bazıları ise "Türk" yerine "Türkiye milliyetçisiyim" demesini eleştirdi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Ünlü oyuncu eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi. Kaynarca şunları söyledi:

"Görüyorum ki geçmişte yaptığım bir röportajdaki “ben Türkiyeliyim” sözüm eğrilip bükülüp tuhaf yerlere çekilmeye çalışılmakta. Bizim memleket vatan sevdamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Türkiyelim demek bana göre ben bu mekleketin çocuğum demektir.

Batısı doğusu kuzeyi güneyi bana göre birdir ve bayrağımın dalgalandığı her yer memleketimdir. Herkes Türk olmak zorunda değildir ama ben bir TÜRK olarak bu topraklarda yaşan herkesi Türkiyelim dedirtmek adına Türkiyeli bir Türküm !!!!"