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Türkiye'nin yarım asırlık süt markası iflas etti! Dev fabrika icradan satışta

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin yarım asırlık süt markası iflas etti! Dev fabrika icradan satışta

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran Kay Süt konkordato talep etti. Türkiye'nin yarım asırlık şirketine ait Balıkesir'deki fabrika icradan satışa çıktı. Fabrika için 668 milyon TL isteniyor.

1970'li yıllarda kurulan ve yarım asırdır piyasada olan Kaysüt iflas bayrağını çekti. Bir döneme damga vuran firma konkordato başvurusu yaptı. 

İCRADAN SATIŞA ÇIKTI

Darboğazda olan şirketin Balıkesir'deki fabrikası icradan satışa çıkarıldı. Kemal Ayhan'ın kurucusu olduğu marka, Ayhan'ın vefatından sonra Yıldızlar SSS Holding'e geçti. Daha sonra ortaya çıkan olumsuz maddi tablo sonrası şirket borca battı. Balıkesir Altıeylül'de bulunan fabrikanın satışı, alacaklı durumda olan Garanti Bankası tarafından istendi.

668 MİLYON TL İSTENİYOR 

Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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