Bakanlıktan eş zamanlı temizlik operasyonu! 81 il yeşil vatan için el ele verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan kaynaklı yangın riskine karşı “Orman Benim” kampanyasını İzmir’de yeniden başlattı. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı temizlik çalışmaları yapıldı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ İZMİR - İklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangını riski giderek artarken Tarım ve Orman Bakanlığı, yangına sebep olabilecek maddelerin temizlenmesi için harekete geçti. Geçen yıl 81 ilde 313 ton çöp toplanan “Orman Benim” kampanyası yeniden başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yine eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilen kampanyanın startını İzmir’de verdi.

Dünyada son 10 yılda yanan orman alanının önceki 10 yılın iki katını geçtiğini belirten Bakan Yumaklı “2024 yazı, son 145 yılın en sıcak yazı oldu. Bu yaz da yangın açısından yüksek riskli bir dönem bizi bekliyor. Yangınların yüzde 84’ü insan kaynaklı. Bu nedenle yangın öncesi önleme faaliyetlerinin ne kadar hayati olduğu ortaya çıkıyor. 81 ilde, ‘Orman Benim’ diyerek ormanlarımızı hep birlikte sahipleniyoruz. Kampanyayla temizlik faaliyetlerimizi artıracağız” dedi. “Orman Benim sadece bir slogan değil, bir söz” diyen Yumaklı, “Bir söz veriyoruz: Ormanlara zarar vermeyeceğiz, çöplerimizi toplayacağız, ateş yakmayacağız. Vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için de sonbahardan bu yana, yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz” diye konuştu. Konuşmasının ardından Yumaklı gençlerle birlikte ormanda çöp topladı.