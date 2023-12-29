Bankalar hariç zorunlu olacak, enflasyon muhasebesi nasıl yapılacak? SPK tarih vererek duyurdu

Ekonomide uygulanan sıkılaşma tedbirlerinin ardından 2024 yılında şirketler için enflasyon muhasebesi dönemi başlıyor. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle şirketler için geri sayım başladı. Bankalar hariç zorunlu olarak uygulanacak enflasyon muhasebesi nasıl yapılacak? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) konuyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

SPK tarafından yayımlanan yılın son bülteninde Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına ilişkin detaylar verildi. SPK,borsaya kote şirketler 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulayacak.

“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 23.11.2023 tarihinde yapılan duyuruda; Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı uygulayan işletmelerin 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının, Türkiye Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiği ile kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşların TMS 29 hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak farklı geçiş tarihleri belirleyebileceği hususları kamuya ilan edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi;

Bu kapsamda;

a) Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurulumuz finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,

b) Özel hesap dönemi bulunan sermaye piyasası kurumları ile ihraççıların, 31.12.2023 tarihinden sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,

c) II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve II.14.2 “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği”nde belirlenen bildirim sürelerine, TMS 29’un ilk kez uygulanacağı yıllık finansal raporlar için 10 hafta, 31.03.2024 ile 30.06.2024 tarihli ve özel hesap dönemine sahip olanların enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporlarını takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporları için 6 hafta ilave edilmesine karar verilmiştir."

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, terim olarak bir şirketin finansal tablolarındaki parasal olmayan hesap kalemlerinin, finansal tabloların hazırlandığı tarihteki satın alma gücünü yansıtmak amacıyla, ilgili tutarların düzeltme katsayısı ile çarpılarak yeniden hesaplandığı bir muhasebe yöntemi olarak tanımlanıyor.

Ekonomi yönetiminin aldığı yeni karara göre bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri enflasyon muhasebesinin dışında tutulacak. Borsaya kote yani borsa yönetmeliği içerisinde belirli şartları taşıyan sermaye piyasası araçları içerisine girmek isteyen şirketler enflasyon muhasebesini yapmak zorunda olacak.