Bayram tatilinde fiyatlar cep yakıyor! 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercih ettiği il...

Kimisi ücret almıyor, kimisi euro istiyor! Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Fethiye'de özel plajlara giriş ücretleri belli oldu

Kimisi ücret almıyor, kimisi euro istiyor! Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Fethiye'de özel plajlara giriş ücretleri belli oldu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini gözde şehirler yerine alternatif bölgelerde geçirerek 89 bin liralık maliyeti 12 bin liraya indirmek mümkün.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili okulların kapandığı döneme denk geldi, yazlık bölgelere ilgi arttı. Tatil yapmanın maliyetini görenler ise alternatiflere yöneldi. Gözde şehirlerde 3 günlük konaklamanın maliyeti 89 bin lirayı bulurken, bazı tatil beldelerinde ise fiyatlar 12 bin liraya kadar düşüyor.

100 BİN LİRAYI BULUYOR

Türkiye'de tatil deyince ilk akla gelen iller Antalya ve Muğla oluyor. Show Haber'de yer alan habere göre; turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği yerlerde 3 günlük konaklama 100 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Bodrum'da 3 gece konaklama 89 bin lira olurken Çeşme'de 32 bin, Antalya'da ise 55 bin lirayı buldu.

KUZEY EGE'DE MALİYET 12 BİN LİRA

Tatilini sıcak bölgelerde yapmak isteyen ancak maliyeti düşürmek isteyenler ise Kuzey Ege'yi tercih ediyor. Bunun için ilk akla gelen yer Balıkesir oluyor.

Kum Plajı ve Kapıdağ Yarımadası manzaralı 3 gece konaklamanın bedeli 12 bin lira. Denizi, kumsalıyla beraber tatilciler için güzel bir imkan sunan Ayvalık'ta ise 3 gün konaklama 16 bin lira.

Altınoluk ve Akçay'da ise ortalama fiyatlar 12 bin lira civarında. Gökçeada ve Kazdağları'nda ise fiyatlar yine bu civarlarda seyrediyor.

GÜNEYDE ALTERNATİF MERSİN

Kuzey Ege yerine tatilini güneyde yapmak isteyenler için en uygun fiyatlı yerlerin başında Mersin geliyor. Aydıncık, Silifke ve Taşucu ise ilk önerilen yerlerin başında yer alıyor.