Kimisi ücret almıyor, kimisi euro istiyor! Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Fethiye'de özel plajlara giriş ücretleri belli oldu

Yaz geldi, okullar kapandı, üstüne bir de Kurban Bayramı tatili denk gelince yazlık bölgelere akın başladı. Peki özel plajlarda denize girmenin bedeli ne kadar? Kimisi giriş ücreti almıyor, kimisi ise euro talep ediyor. Bazıları ise yiyecek ve içecek için harcama limiti koymuş durumda.

Yaz ayları geldi, hava sıcaklıkları arttı. Öte yandan da Kurban Bayramı tatilinin gelmesi ile birlikte bunu değerlendirmek isteyenler yazlık bölgelere akın ediyor. Birçok yerde rezervasyonlar doldu, otellerde yer kalmadı. Peki Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Çeşme'de plaj fiyatları nasıl?

Kimi işletme giriş ücreti almıyor, kimisi kişi başı 225 euro istiyor. Bazı yerlerde ise giriş ücreti 500 TL'den başlıyor, 3.500 TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 66 ila yüzde 140 arasında zamlanmış durumda. İşte yazlık bölgelerde plaj fiyatları...

PLAJ KULLANIMI 225 EURO

Hürriyet'in haberine göre; Bodrum’da bulunan Buddha Bar Beach bu sene de fiyatı en yüksek işletmeler arasında yer aldı. Plaj kullanımı için toplam 225 euro belirleyen işletme bu rakamın 75 euro'sunu giriş için, 150 euro'sunu ise içeride alınacak yiyecek ve içecek hizmeti için alıyor.

Bu fiyat geçen sene de aynıydı.

KİŞİ BAŞI 6.500 BİN TL

Bodrum’da bulunan Maçakızı Beach de fiyatı yüksek işletmeler arasında olmasıyla dikkat çekiyor. Plaja girmek için kişi başı 6.500 bin TL vermeniz gerekiyor. Bu fiyata ekstra olarak yüzde 15 servis hizmeti bedeli de isteniyor. Bu tutar yiyecek ve içecek siparişlerinde kullanabiliyor.

Yine Bodrum’daki Xuma Beach ise giriş ücreti olarak 1.000 TL alıyor. Diğer tüm harcamalar için minimum 2 bin TL’lik harcama limiti bulunuyor, yüzde 12 de servis ücreti isteniyor.

GİRİŞ ÜCRETİ YOK, HARCAMA LİMİTİ VAR

Bodrum’da görece uygun fiyatlı işletmelerden biri olan Camel Beach, bu yıl giriş ücreti olarak 600 TL alıyor. Bu fiyata 1 adet meşrubat dahil.

Yine Bodrum’da yer alan Sarnıç Beach Club giriş ücret almayan işletmelerden. Ancak kişi başı 1.500 TL’lik harcama limiti koymuş durumda.

GİRİŞ 100 EURO

Çeşme’deki özel plajlardan Boheme Beach, bu yıl fiyat olarak kişi başı 1.000 TL belirledi. Ücrete şezlong, şemsiye ve havlu dahil.

Çeşme’deki Sole&Mare Beach de giriş ücreti olarak kişi başı 950 TL alıyor. Fiyata 1 soft içecek ve şezlong, şemsiye dahil. Bayram döneminde ise fiyat 1.250 TL'ye çıkıyor.

Alaçatı’da bulunan Biblos Resort Alaçatı Otel’in plajı açık alan hizmeti dahil kişi başı 100 Euro.

Altınkum mevkiinde yer alan Fly-Inn Beach ise giriş ücreti kişi başı 900 TL şeklinde ve 1 içecek dahil.

HAFTASONU VE BAYRAM TARİFESİ FARKLI

Çeşme’deki Om Paparazzi hafta içi giriş ücreti almazken kişi başı 950 TL’lik harcama limiti sunuyor. Bu tutar yiyecek ve içecek alımında kullanılabiliyor. Hafta sonu ve bayram günlerinde ise harcama limitine ek olarak kişi başı 500 TL de giriş ücreti talep ediliyor.

Çeşme’deki Monarch Beach de bayramda giriş ücretini kişi başı 1.000 TL, normal günlerde ise 750 TL şeklinde belirledi. Buna ek olarak yiyecek ve içecek için de minimum 1.000 TL harcama limiti var.

Yine Çeşme’de bulunan Yuzu Beach de giriş ücreti olarak kişi başı 800 TL ve 1.000 TL’de harcama limiti istiyor. Ayrıca otopark ücreti olarak da 250 TL ödenmesi gerekiyor.

GİRİŞ ÜCRETİ YOK, SADECE YEDİĞİNİ ÖDE

Marmaris’te bulunan Vamos Beach giriş ücreti istemiyor, 1.000 TL’lik harcama limiti koyuyor. Marmaris’teki Felix Beach'te ise giriş ücreti ve harcama limiti olmazken, plajın restoranından alakart şekilde hizmet alınabiliyor.

FETHİYE'DE 500 TL'DEN BAŞLIYOR

Fethiye’de yer alan Sea Me Beach’in giriş ücreti kişi başı 600 TL, aile suiti ise 3 bin TL şeklinde. Göcek’te bulunan Lime Beach Club'da ise giriş ücreti nakit şekilde kişi başı 500 TL, kredi kartıyla da 750 TL olarak belirlendi. Bayramda ise nakit kişi başı 1.000 TL, kredi kartıyla da 1.500 TL isteniyor.