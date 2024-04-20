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BBP lideri Destici emekli maaşına seyyanen zam için rakam verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
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BBP lideri Destici emekli maaşına seyyanen zam için rakam verdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Ajanslar

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Emekli maaşlarına yapılacak özel çalışma gündemdeyken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, BBP Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Memur ve emekli maaşının masaya yatırıldığı görüşmede Destici, seyyanen zam için rakam verdi.

Enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler maaşlarında yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında enflasyon farkının yansıtılacağını söylerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekliler için özel bir çalışma yapıldığını müjdeledi. 

Emekli aylıklarında yapılacak düzenleme gündemdeyken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, BBP Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşmede emekli maaşları masaya yatırıldı.

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DESTİCİ SEYYANEN ZAM İÇİN RAKAM VERDİ

Yalçın, emek mücadelesi verenlerin yanlarında olunması, çalışanların ekmekleriyle oynanmaması gerektiğini vurgu yaparken, Destici emekliler ile çalışanlar arasındaki maaş farkına dikkat çekti. 

BBP lideri Destici' emekli maaşına seyyanen zam için rakam verdi - 1. Resim

Kamu işçileriyle memurlar arasındaki maaş farkının, seyyanen yapılan iyileştirme ile geçen yıl kapatıldığını söyleyen Destici, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

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Destici, "Önümüzdeki temmuzda emeklilerle ilgili seyyanen, en azından 5 bin lira gibi bir düzenleme yapılırsa o zaman emeklilerimiz biraz rahatlar." dedi.

Memur-Sen'in yaptığı toplu sözleşmeden sadece memur emeklilerinin değil, bütün emeklilerin istifade ettiğini söyleyen Destici, bundan sonraki dönemde muhalefetin de yapıcı yaklaşımlarıyla sürecin bu şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.

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Öte yandan Destici, daha önce de seyyanen zam için çağrıda bulunmuştu. Destici, "Devletimiz, hükümetimiz, bu mağduriyeti artık ortadan kaldırmalıdır. İvedilikle emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapmalı, en az asgari seyyanen 5 bin lira artış yaparak, öncelikle emeklilerimizi rahatlatmalıdır." demişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
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