Beko çatısı altında hedef dünya liderliği!

Koç Grubu, global pazardaki beyaz eşya şirketlerini Beko Europa çatısı altında birleştirdi. Beyaz eşyada Avrupa liderliği hedefini gerçekleştiren şirket, yeni hedefini dünya liderliği olarak belirlerken, yurt içinde de 200 milyon avroyu aşan yatırım planı devam ediyor...

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - Avrupa’nın en büyük beyaz eşya şirketleri, Beko Europa adı altında birleşti. Koç Grubu şirketlerinden ve hâlihazırda Avrupa’nın en büyüğü olan Arçelik ile Avrupa’nın ünlü beyaz eşya markası Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerinin Beko Europe ortaklık şirketi altında birleşmesi işlemi 1 Nisan itibarıyla tamamlandı. Söz konusu işlem ile Avrupa’da Arçelik ve Whirlpool kontrolünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların payları, Hollanda’da kurulan Beko Europe’a devredildi. Beko Europe sermayesinin yüzde 75’i Beko’ya, yüzde 25’i ise Whirlpool’a tahsis edildi. Whirlpool’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki faaliyetleri ile Birleşik Arap Emîrlikleri ve Fas’ta bulunan bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesi de ayrıca Beko’ya devredildi. Aynı zamanda markanın İtalya, Polonya, İngiltere ve Slovakya’daki 9 üretim tesisi ve 39 iştirakinin yanı sıra Beko’nun 30 iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de Beko Europe çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiclioğlu, yeni oluşumun detaylarını açıkladığı basın sohbet toplandısında “Avrupa’daki bütün Whirlpool’lar Beko oldu. Bütün bayiler Vehbi Bey’in fotoğraflarıyla donatıldı” ifadesini kullandı.

BEKO’NUN ÇATISI ALTINDAKİLER

Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait olan Beko, Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel, Blomberg, Altus ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Whirlpool, Ariston, Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Polar ve Bauknecht markaları da yine Beko Europe tasarrufuna geçti. Arçelik CEO’su Bulgurlu, dünya genelinde 20 binden fazla çalışanı ve yılda yaklaşık 24 milyon adet üretim kapasitesine sahip 11 üretim tesisiyle ev teknolojileri anında sürdürülebilir ürün ve çözümler sunulacağını, dünyanın 3 lider şirketinden biri olduklarını, şirketin toplam konsolide cirosunun 5,5 milyar avroyu bulacağını öngördüklerini söyledi. Yeniden yapılanmada çatı markası olan Beko Europe ile birlikte Beko’nun 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı olduğunu ifade eden Bulgurlu Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi olduklarını, bunun 10 sene önce yazdıkları mektuptaki hedef olduğunu, yeni hedeflerinin ise dünya liderliği olarak belirlendiğini ifade etti. Bulgurlu ayrıca Arçelik Çayırova tesislerini Manisa’ya taşıyacaklarını, Eskişehir ve diğer üretim tesislerinde 200-300 milyon avroluk yatırım yapacaklarını, Türkiye’de ise Arçelik başta olmak üzere, markalarıyla güçlü liderliği sürdüreceklerini ifade etti.

NET KAR 8,4 MİLYAR TL

Arçelik’in konsolide geliri önceki yılla yatay olarak 257 milyar TL olarak gerçekleşti. Yıllık net kâr yüzde 20 artışla 8,4 milyar TL oldu.

TÜRKİYE'DE ARÇELİK

Toplantıda verilen bilgiye göre, küresel markalar Beko kurumsal çatısı altında toplanırken, Arçelik Pazarlama AŞ ismi altında Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure markaları ile Türkiye’deki konumunu sürdürecek. Dünya çapındaki 22 marka dönüşümden etkilenmeyecek. Şirketin çatısı altında Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi, Voltas Beko, Singer, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar markaları bulunuyor. Mısır’da 100 milyon dolar yatırımla inşa edilen beyaz eşya fabrikası bu yıl içinde faaliyete başlayacak. Globalde satın alma ve teknoloji yatırımlarına 1,7 milyar avro ayıran şirketin Türkiye dışı cirosu 5 milyar avro oldu.

PAZAR KÜÇÜLDÜ AMA BU YIL İÇİN ÜMİT VAR

Avrupa ülkelerindeki küçülme, beyaz eşya talebini de etkiledi. Hakan Bulgurlu, Avrupa’da enerji girdilerinin etkisiyle pazarın daraldığını, global cironun yüzde 3 küçüldüğünü, pazar hacminin 225 milyar dolara gerilediğini, 2024 sonunda ise sektörün 557 milyon adet ve 285 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Koç’un Fortune Global’deki tek şirket olduğunu, sürdürülebilirlikte Dow Jones’ta lider olduklarını ifade etti. Bulgurlu, Japonya’da büyük satış rakamlarına ulaştıklarını, Bangladeş, Pakistan, Hindistan gibi zor ülkelerde hızlı çıkış yakaladıklarını ifade etti.