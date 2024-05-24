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Benzine indirim! Tabela bu gece yarısı değişecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benzine indirim! Tabela bu gece yarısı değişecek
Akaryakıt, Benzin, Fiyat, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında geri çekilme akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 54 kuruş ucuzlayacak. İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 41 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 10 kuruşa gerileyecek.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ederken, araç sahiplerinin de beklediği haber geldi.

BENZİNE İNDİRİM 

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak benzinin litresine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor. 

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 41 lira 20 kuruşa, Ankara'da 42 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise  42 lira 35 kuruşa gerileyecek. 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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