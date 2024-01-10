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    BES hesabı olanlar dikkat! Devlet katkısında yeni yıl tarifesi başladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uygulanacak azami devlet katkısı tutarı belli oldu. Buna göre BES hesabı olanlar, yeni yılda aylık en fazla 72 bin 9 TL devlet katkısı alabilecek.

    BES hesabı olanlar dikkat! Devlet katkısında yeni yıl tarifesi başladı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşının belli olmasıyla birçok ödeme kalemi de değişti. İşsizlik maaşı, bedelli askerlik ücreti, trafik cezası ücretleri artırılırken, bir gelişme de Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uygulanan devlet katkısında görüldü.

    2023 yılında 42 bin 159 TL olarak uygulanan devlet katkısı üst limiti, 72 bin 9 TL'ye yükseltildi. Buna göre 2024 yılında BES hesabı olan müşteriler, aylık en fazla 72 bin 9 TL devlet katkısı alabilecek.

    Konuya ilişkin Türkiye Sigorta Birliği’nden sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısının üst limiti, asgari ücrette yapılan düzenleme ile yükseldi.

    BES hesabı olanlar dikkat! Devlet katkısında yeni yıl tarifesi başladı

    BU SİZİN İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

    Maksimum Fayda: 2024 yılında alabileceğiniz en yüksek devlet katkısı, tam 72.009 TL! Bu katkının tamamından yararlanmak için, yıl içinde toplam 240.030 TL katkı payı yatırılması gerekiyor.

    Her Adımda Kazanç: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, yatırdığınız her katkı payı size kazanç olarak dönüyor. Katkı payınızın %30’u kadar, örneğin yatırdığınız her 500 TL için ek 150 TL devlet katkısı yatırılır.

    Sürekli Artan Birikimler: Düzenli ya da toplu yatırdığınız katkı payları, devlet katkısıyla birleşerek birikimlerinizi sürekli artırır.

    Siz de 2024 yılı için belirlenen 72.009 TL üst limitle maksimum devlet desteğinden yararlanın! Ödediğiniz katkı payları ve yatırılan devlet katkıları, emeklilik yatırım fonları ile değerlendirilerek, hayallerinizdeki emekliliği gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BesBireysel EmeklilikDevlet Katkısı
    Haberler > Ekonomi > BES hesabı olanlar dikkat! Devlet katkısında yeni yıl tarifesi başladı
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