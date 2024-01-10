Bonucci Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar, kaç milyon euro? Bonucci’nin maaşı

10 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:03

Bonucci Fenerbahçe’de ne kadar kazanıyor? Bonucci’nin Fenerbahçe’ye transferinin ardından Bonucci Fenerbahçe’ye ne kadara transfer oldu, Fenerbahçe Bonucci’nin bonservisini aldı mı, kiralık mı araştırılıyordu. Peki, Bonucci Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak? İşte Bonucci’nin Fenerbahçe’de kazanacağı ücret haberimizde…

BONUCCİ FENERBAHÇE’DE NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe 36 yaşındaki stoper Leonardo Bonucci ile 6 aylık sözleşme imzalayacak.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Haziran 2024'e kadar sarı lacivertli takıma imza atacak olan Bonucci'nin 1.2 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

Sezon başı Juventus'tan ayrılarak Alman ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Bonucci, 10 maça çıkarak 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

Nenad Bjelica'nın son haftalarda fazla forma şansı vermediği Bonucci'nin ayrılık kararını bu nedenle aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE’DEN BONUCCİ İÇİN KAP DUYURUSU

Fenerbahçe’nin Bonucci için KAP’a yaptığı duyuru şu şekildedir:

“Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”