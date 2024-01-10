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    Galatasaray'dan açıklama: Sivasspor maçı öncesi 80 milyon lira ödendi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, yarın oynayacağı Sivasspor maçı öncesi oyunculara toplamda 80 milyon liralık maaş ödemesi yaptı.

    Galatasaray&#039;dan açıklama: Sivasspor maçı öncesi 80 milyon lira ödendi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray özel uçakla Sivas'a gitti.

    Yolculuk öncesi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

    Galibiyet için Sivas'a gittiklerini belirten Öztürk, Sivasspor'un uzun yıllardır futbolda ağırlığını koymuş bir kulüp olduğunu belirterek şampiyonluk yürüyüşlerinin devam edeceğini söyledi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Öztürk, "Transfer çalışmaları hep Galatasaray'da devam eder. Bizim envanterimiz futbolcu. İhtiyaç olan yerlere hoca, teknik heyet ihtiyaçları yönetime bildirir yönetim de gereğini yerine getirir. Ocak ara transfer dönemi geliyor. İhtiyaç olan mevkilere mutlaka futbolcu alınacaktır, ihtiyaç fazlası olan futbolcular da ihtiyacı olan kulüplere ihraç edilip kulübe gelir kazandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'dan açıklama: Sivasspor maçı öncesi 80 milyon lira ödendi

    METİN ÖZTÜRK: 80 MİLYON TL ÖDEDİK

    kulübün finansal olarak zorda olmadığını ve dün futbolculara nakit olarak 80 milyon TL ödeme yaptıklarını açıklayan Metin Öztürk, şöyle konuştu:

    "Bizim ekibimin lideri Dursun Aydın Özbek. İkinci başkanlık dönemi, müthiş bir tecrübe bize müthiş bir katkı sağlıyor. Şu an tüm futbol kulüplerinin finansal olarak zorda olduğu ortada. Özellikle yayıncı kuruluş gelirlerinin düşmesiyle beraber. Bunların arasında en kuvvetli takım Galatasaray. Finansalların bu kadar iyi gittiği kulübün bu kadar iyi yönetildiği bir dönem yaşanmadı. Biz Florya'da 40 dönüm satın aldık. İki bankadan 1 milyar 85 milyon TL 18 aylık bir kredi kullandık. Başkanımız bunu olağanüstü bir çabayla 6 ayda kapattık. Düşük faizli 18 aylık bir kredi alıyorsunuz ve 12 ay önce ödüyorsunuz. Böyle bir kulübün finansal olarak zorda olduğunu söylemek mümkün değil. Sponsorluklar geçen seneki gelirlerin 4-5 katı, tribün gelirleri öyle. Sadece futbolcu kardeşlerimize dün nakit 80 milyon TL ödeme yaptık. Bunu yapabilecek kulüp sayısı çok azdır. Tekse bilin ki Galatasaray'dır."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayMetin Öztürk
    Haberler > Spor > Galatasaray'dan açıklama: Sivasspor maçı öncesi 80 milyon lira ödendi
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