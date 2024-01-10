Avrupa devi PSG, Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geliyor! Kasaya girecek bonservis belli oldu

10 Ocak 2024 13:30 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 13:48

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey için nabız yokluyor.

Yıldız oyuncunun bu sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarından etkilenen Avrupa devi, transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Telefoot'ta yer alan haberde göre;Nordi Mukiele'nin olası ayrılığını göz önünde bulunduran PSG, Sacha Boey'i alternatif olarak belirledi.

SACHA BOEY AVRUPA YOLCUSU

2021-2022 sezonunda Fransa'nın Rennes takımından 1.15 milyon euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Piyasa değerini 22 milyon Euro'ya çıkaran Boey için Galatasaray'ın en az 25 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.

İngiltere ekiplerinin de yakından takip ettiği 23 yaşındaki sağ bekin Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'in yeni sözleşmeye imza atmaması ayrılık iddialarını arttırdı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Sacha Boey, 2 gol attı.