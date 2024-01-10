Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Avrupa devi PSG, Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geliyor! Kasaya girecek bonservis belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'e transfer teklifi yağıyor. Fransız yıldız için bu defa devreye PSG girdi.

    Avrupa devi PSG, Galatasaraylı yıldız için İstanbul&#039;a geliyor! Kasaya girecek bonservis belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey için nabız yokluyor.

    Yıldız oyuncunun bu sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarından etkilenen Avrupa devi, transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

    Telefoot'ta yer alan haberde göre;Nordi Mukiele'nin olası ayrılığını göz önünde bulunduran PSG, Sacha Boey'i alternatif olarak belirledi.

    Avrupa devi PSG, Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geliyor! Kasaya girecek bonservis belli oldu

    SACHA BOEY AVRUPA YOLCUSU

    2021-2022 sezonunda Fransa'nın Rennes takımından 1.15 milyon euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

    Piyasa değerini 22 milyon Euro'ya çıkaran Boey için Galatasaray'ın en az 25 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.

    İngiltere ekiplerinin de yakından takip ettiği 23 yaşındaki sağ bekin Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

    Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'in yeni sözleşmeye imza atmaması ayrılık iddialarını arttırdı.

    Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Sacha Boey, 2 gol attı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasaraySacha BoeyPsg
    Haberler > Spor > Avrupa devi PSG, Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geliyor! Kasaya girecek bonservis belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fernando Santos ilk transferini yaptı! Jonas Svensson Beşiktaş'ta - SporFernando Santos ilk transferini yaptı! Jonas Svensson Beşiktaş'taOlimpiyat şampiyonu kolay yetişmiyor! Mete Gazoz'un antrenman programı şaşırttı - SporOlimpiyat şampiyonu kolay yetişmiyor! Mete Gazoz'un antrenman programı şaşırttıBonucci'nin Fenerbahçe'den kazanacağı 6 aylık ücret belli oldu - SporBonucci'nin Fenerbahçe'den kazanacağı 6 aylık ücret belli olduSantos hem takıma hem camiaya mesaj verdi - SporSantos hem takıma hem camiaya mesaj verdiGalatasaray'dan sürpriz karar! Okan Buruk, Türk futbolcuyu İstanbul'a geri çağırdı - SporGalatasaray'dan sürpriz karar! Okan Buruk, Türk futbolcuyu İstanbul'a geri çağırdıFatih Terim, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı - SporFatih Terim, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandıRizespor'u farkla yenen Beşiktaş hayata bağlandı - SporRizespor'u farkla yenen Beşiktaş hayata bağlandıGalatasaray'da 3 önemli transfer iddiası! - SporGalatasaray'da 3 önemli transfer iddiası!Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu - SporFenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli olduSemih Kılıçsoy EURO 2024 için A Milli Takım formasına göz kırptı - SporSemih Kılıçsoy EURO 2024 için A Milli Takım formasına göz kırptı
    Sonraki Haber Yükleniyor...