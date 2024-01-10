Avrupa devi PSG, Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geliyor! Kasaya girecek bonservis belli oldu
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'e transfer teklifi yağıyor. Fransız yıldız için bu defa devreye PSG girdi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey için nabız yokluyor.
Yıldız oyuncunun bu sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarından etkilenen Avrupa devi, transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.
Telefoot'ta yer alan haberde göre;Nordi Mukiele'nin olası ayrılığını göz önünde bulunduran PSG, Sacha Boey'i alternatif olarak belirledi.
SACHA BOEY AVRUPA YOLCUSU
2021-2022 sezonunda Fransa'nın Rennes takımından 1.15 milyon euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Piyasa değerini 22 milyon Euro'ya çıkaran Boey için Galatasaray'ın en az 25 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.
İngiltere ekiplerinin de yakından takip ettiği 23 yaşındaki sağ bekin Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'in yeni sözleşmeye imza atmaması ayrılık iddialarını arttırdı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Sacha Boey, 2 gol attı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi