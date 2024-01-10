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    Galatasaray'dan sürpriz karar! Okan Buruk, Türk futbolcuyu İstanbul'a geri çağırdı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'ın sezon başı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun devre arası döneceği öğrenildi. Okan Buruk'un da Berkan ile görüşerek kendisine şans vereceği belirtildi.

    Galatasaray&#039;dan sürpriz karar! Okan Buruk, Türk futbolcuyu İstanbul&#039;a geri çağırdı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sezon başı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın yolunu tutan Berkan Kutlu, istediği forma şansını bulamadı.

    Şu ana kadar sadece 8 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, beklentilerin altında kaldı.

    Galatasaray'dan 5 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralanan Berkan'nın İtalya'da mutsuz olduğu ve geri dönmek istediği öğrenildi.

    Galatasaray'dan sürpriz karar! Okan Buruk, Türk futbolcuyu İstanbul'a geri çağırdı

    BERKAN KUTLU SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

    Okan Buruk'un da onay verdiği Berkan, sezonun ikinci devresinde yeniden Galatasaray forması giyecek.

    Berkan ile görüşen Buruk'un kendisine orta saha rotasyonunda şans vereceğini bildirdiği konuşuluyor.

    A Milli Takım'ın geniş kadrosunda da bulunan Türk futbolcunun EURO 2024'e gitmek için daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtildi.

    Galatasaray'dan sürpriz karar! Okan Buruk, Türk futbolcuyu İstanbul'a geri çağırdı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayBerkan KutluGenoa
    Haberler > Spor > Galatasaray'dan sürpriz karar! Okan Buruk, Türk futbolcuyu İstanbul'a geri çağırdı
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