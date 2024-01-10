Galatasaray'dan sürpriz karar! Okan Buruk, Türk futbolcuyu İstanbul'a geri çağırdı

10 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 10:40

Sezon başı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın yolunu tutan Berkan Kutlu, istediği forma şansını bulamadı.

Şu ana kadar sadece 8 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'dan 5 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralanan Berkan'nın İtalya'da mutsuz olduğu ve geri dönmek istediği öğrenildi.

BERKAN KUTLU SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Okan Buruk'un da onay verdiği Berkan, sezonun ikinci devresinde yeniden Galatasaray forması giyecek.

Berkan ile görüşen Buruk'un kendisine orta saha rotasyonunda şans vereceğini bildirdiği konuşuluyor.

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda da bulunan Türk futbolcunun EURO 2024'e gitmek için daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtildi.