Bir zamanlar lükstü şimdi yerli meyveden ucuz... Hasadı başladı! Kilosu 150 lira

Antalya'da tropikal meyve severlerin ilk tercih ettiği ürünlerden olan ejder meyvesinin hasadı başladı. 700 dönümlük arazide hummalı çalışma sürerken meyvenin kilosunun 150-200 liradan satıldığı öğrenildi.

Tropikal meyve üretiminde önemli bir ivme kazanan Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado, mango ve papaya gibi ürünlerin ardından artık ejder meyvesi de bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

Arazilerde başlayan hasat çalışmaları hummalı şekilde sürerken, üreticiler ürünlerini iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da göndermeye başladı. Üreticiler hasadın başlamasıyla birlikte ejder meyvesinin kilogramını 150- 200 TL'den tüketiciler ile buluşturuyor.

700 DÖNÜMLÜK ARAZİDE ÜRETİLİYOR

Ejder meyvesi hasadı için serada üreticiler ile birlikte hasat yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "İlçemiz genelinde 2025 yılı itibariyle yaklaşık 700 dönüm arazide ejder üretimi yapılıyor. Kaktüs familyası ve sap tropikal bir iklimde olduğumuzdan dolayı örtü altında istemiş olduğu nem ve sıcaklığı sağlamaya çalışıyoruz. Alanya’da da gayretli bir şekilde yetiştiricilik yapan üreticilerimiz var. Bizlerde Alanya Ziraat odası olarak teknik destek veriyoruz’’ dedi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Lezzetinden başka insan sağlığına olan etkilerinden bahseden Göktepe ‘’Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kan şekerinin düzenlenmesinde, cilt bakımında oldukça güzel bir ürünümüz.

İlgili Haber Bunu da gördük! Kirazın kilo fiyatı 1000 lirayı aştı

Aynı zamanda magnezyum D ve C vitamini olarak da zengin bir ürün’’ şeklinde konuştu. Göktepe, ejder meyvesinde yerli üretimi tercih etmeleri konusunda tüketicilere uyarılarda bulundu.