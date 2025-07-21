Bunu da gördük! Kirazın kilo fiyatı 1000 lirayı aştı

Kiraz fiyatları yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda tanesinin 10 lira olduğu belirtilen kirazın son gelen zamlarla birlikte kilogram fiyatı 1000 lirayı aştı.

Bu yıl yaşanan don olayları sebze ve meyve fiyatlarını olumsuz etkiledi. Olumsuzluklardan en çok etkilenen meyvelerin başında ise kiraz geldi.

Tanesinin 10 lira olmasıyla uzun süre gündem olan kiraz, son gelen zamlarla birlikte cep yakmaya devam ediyor.

KİLO FİYATI 1000 LİRAYI AŞTI

Sosyal medyada son paylaşılan bir görüntü "Bunu da gördük" dedirtti. Bir manavda kirazın kilogram fiyatının 1150 lira olduğu görüldü.

Gündem olan görüntü ile ilgili sosyal medyada da birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Bu fiyatlara dur denilsin artık" gibi yorumlarda bulundu.