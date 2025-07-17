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Aydınlılar, İzmirliler şokta... İlk kez bunu yaşadılar! "Kendi soframız bile boş kaldı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydınlılar, İzmirliler şokta... İlk kez bunu yaşadılar! &quot;Kendi soframız bile boş kaldı&quot;
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezleri bu sene boş kaldı. Üreticileri bile şaşırtan verim düşüklüğü hakkında konuşan tüccar Metin Yağcı, "Pek çok kiraz üreticisi kendi sofrasına bile ağacından kiraz toplayıp koyamadı" ifadelerini kullandı.

Don, kiraz ağaçlarını kuruttu; Aydın ve İzmirli üreticiler hayatlarının şokunu yaşadı. Geçen yıl kiraz üretiminde yüksek verim alan üreticiler bu yıl 'yok'u yaşadı. 

2024 yılında 67 bin ton kiraz ihracatı yapan Türkiye 2025 yılında sezon tamamlanmasına rağmen sadece 6 bin ton kiraz ihraç edebildi.

Aydınlılar, İzmirliler şokta... İlk kez bunu yaşadılar! "Kendi soframız bile boş kaldı" - 1. Resim

Verimli Aydın dağlarında Nisan ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle bu yıl kiraz hasadı yapılamadığını belirten Aydın ve İzmir Bölgesi'nin önde gelen tüccarlarından Metin Yağcı, "Bu yıl nadir görülen bir yıl yaşandı. Mart ayında yazdan kalma günler etkili olurken Nisan ayında kış geri geldi.

Aydınlılar, İzmirliler şokta... İlk kez bunu yaşadılar! "Kendi soframız bile boş kaldı" - 2. Resim

Mart ayında çiçek açan ağaçlara ya don vurdu ya da ağaçlar çiçeğini döktü. Hal böyle olunca kirazlar ürün vermedi. Hatta öyle ki pek çok kiraz üreticisi kendi sofrasına bile ağacından kiraz toplayıp koyamadı" diyerek bu yıl kirazsız bir yıl yaşandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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