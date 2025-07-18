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"Beyaz altın"da hasat güzel başladı! 40 derece sıcakta pes etmeden çalışıyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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&quot;Beyaz altın&quot;da hasat güzel başladı! 40 derece sıcakta pes etmeden çalışıyorlar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadı 40 dereceyi bulan sıcakta yapılıyor. Üreticiler hasat zamanının gelmesiyle mutluluk yaşarken, "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağın hasadı, 20 gün kadar sürecek.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 28 bin dekarda üretiliyor. Kastamonu ve Taşköprü'nün yanı sıra çevre illerden gelerek sarımsak tarlasında çalışan işçiler, kavurucu sıcağa rağmen hasadı sürdürüyor.

"HASADIMIZA BAŞLADIK"

Sarımsak üreticisi Engin Uysal, ilçeye bağlı Uzunkavak köyünde uzun yıllardır üretim yaptıklarını söyledi. Sarımsağın tohumunun şubat ve martta toprakla buluşturulduğunu dile getiren Uysal, "Temmuzun 15'inin gelmesiyle gün yüzüne çıktı, hasadımızı yapıyoruz." dedi.

"Beyaz altın"da hasat güzel başladı! 40 derece sıcakta pes etmeden çalışıyorlar - 1. Resim

RAF ÖMRÜ 10 AY

Taşköprü sarımsağının özelikleri hakkında bilgi veren Uysal, şunları kaydetti: "Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği tescilli ürünler arasında yer alıyor. Raf ömrü uygun saklama koşullarında en az 10 aydır. En çok tercih edilme sebeplerinden biri budur. Ayrıca keskin tadı ve aroması tercih sebeplerinden bir diğeridir. Üçüncü özelliği ise besin değeri ve tıbbi değerleri oldukça fazladır."

Taşköprü sarımsağının, diğerlerine göre ayırt edici özellikleri bulunduğunu anlatan Uysal, "Parlak beyaz rengi, yumuşak sapa sahip olması bunların başında gelir. En önemli ayırt edici özelliğinden biri, diş renginin kırmızı ve pembemsi olmasıdır. Kurudukça iç kabuk renkleri pembemsi sarımtırak olur." ifadelerini kullandı.

"Beyaz altın"da hasat güzel başladı! 40 derece sıcakta pes etmeden çalışıyorlar - 2. Resim

40 DERECE SICAKTA SÖKÜM YAPIYORLAR

Son günlerde bölgede sıcak havanın etkisini sürdürdüğüne işaret eden Uysal, "Taşköprü sarımsağının sökümü temmuzda olur. Yapraklarını dökmesi ve kurumasıyla söküme uygun olur. Yaz aylarının ortasında 35-40 derece sıcakta söküm yapılıyor ama yapacak bir şey yok. Dededen toruna geleneksel yöntemlerle, el işçiliğiyle sökümü gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Beyaz altın"da hasat güzel başladı! 40 derece sıcakta pes etmeden çalışıyorlar - 3. Resim

İşçilerden Ali Titrek ise Sinop'un Boyabat ilçesinden sarımsak tarlasında çalışmak için geldiklerini belirterek, "Temmuzda 15-20 gün boyunca sıcağın altında Taşköprü'nün beyaz altınını topluyoruz. Sıcaktan şapkayla korunuyoruz. Temmuzun gelmesiyle hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor ama buna rağmen çalışıyoruz." dedi.

Satı Kurişgil de sarımsak hasadında çalışmak için Sinop'tan geldiğini söyleyerek, "Çok sıcak oluyor ama biz elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu işi en doğal şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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