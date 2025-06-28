BİST 100'de haftanın yükselen ve düşenleri! Gelecek hafta gözler enflasyonda

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,19 primle 9,404’te kapandı. Orta Doğu’da ateşkes, petrol fiyatlarında düşüş ve temmuzda faiz indirimi beklentileri hisse senetlerini destekledi. BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında SKBNK, KTLEV, RYGYO, TAVHL ve HALKB en fazla yükselen hisseler olarak öne çıktı. Gelecek hafta dikkatler haziran enflasyon verisine çevrilirken, endekste 9.250 ilk destek ve 9.475 ilk direnç bölgesi olarak izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %2,19 yükselerek 9.404,89 puandan kapanış yaptı. İsrail ve İran arasında ateşkesin sağlanmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, ithalatçı bir ülke olarak Türkiye’nin cari denge ve enflasyon gibi makroekonomik göstergeleri açısından pozitif algılandı.

Temmuz ayında TCMB’den faiz indirimi beklentisi de yükselince, endeks, önceki 2 haftalık periyotta düşüş sergiledikten sonra bu hafta yükseldi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, endekste 9.475 ve 200 günlük ortalamaya işaret eden 9.575 bandının ilk direnç bölgesi olduğunu, bu bandın aşılması halinde 9.770 hedefine doğru hareketliliğin öne çıkabileceğini aktarıyor. Aşağıda ise 9.250 seviyesi ilk destek olarak gösteriliyor.

Bu hafta borsada sektör ve hisse performansları şöyle gerçekleşti:

EN ÇOK YÜKSELEN 3 SEKTÖR

1- Finansal Kiralama Endeksi (XFINK): %13,51

2- Bankacılık Endeksi (XBANK): %7,43

3- Turizm Endeksi (XTRZM): %6,73

EN ÇOK DÜŞEN 3 SEKTÖR

1- Spor Endeksi (XSPOR): %-4,81

2- Taş Toprak Endeksi (XTAST): %-2,61

3- Metal Ana (XMANA): %-1,98

EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE (BİST 100)

1- Şekerbank (SKBNK): 6,00 TL (%18,28)

2- Katılımevim Finansman (KTLEV): 8,06 TL (%17,49)

3- Reysaş GYO (RYGYO): 18,15 TL (%16,35)

4- TAV Havalimanları Holding (TAVHL): 254,00 TL (%14,52)

5- Halkbank (HALKB): 23,36 TL (%12,31)

EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSE (BİST 100)

1- Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM): 4,52 TL (%-15,36)

2- Tekfen Holding (TKFEN): 110,50 TL (%-14,07)

3- Batısöke Söke Çimento (BSOKE): 14,10 TL (%-8,86)

4- Altınay Savunma (ALTNY): 81,65 TL (%-8,31)

5- Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 82,10 TL (%-7,75)

YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI

Geçen hafta ana kategoriler itibarıyla yatırım donlarının performansı ise şöyle:

1- Hisse Senedi Fonları: %2,91

2- Borçlanma Araçları Fonları: %1,04

3- Para Piyasası Fonları: %0,89

4- Kıymetli Madenler Fonları: %-0,99

TARİFELER VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda dikkatler gelecek haftaya çevrilirken, Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Küresel tarafta İsrail-İran ve Rusya-Ukrayna gerilimlerine dair haber akışları üzerinden jeopolitik risklerin durumunu ve ticaret savaşları konusundaki gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz. 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü öncesinde, ABD'de Senato oylamasının yapılması beklenen yeni vergi yasa tasarısı da önem arz edecek” ifadelerine yer verildi.

İÇERİDE İSE ENFLASYON

İç tarafta da fiyatlamalara muhtemel etkileri açısından jeopolitik risklerin izleneceğini aktaran Alnus Yatırım; 24 Temmuz'daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde açıklanacak en önemli veri olan haziran ayı enflasyon rakamlarının da 3 Temmuz’da dikkatle takip edileceğini vurguluyor.