Borsa sevindirdi, altın üzdü! Bu hafta yatırım araçlarının performansı…

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,20 prim yaptı ve 9.405 puandan kapandı. Gram altın haftalık bazda %-2,33 değer kaybetti ve spot piyasada 4.196 TL’ye geriledi. Dolar %0,69 primle 39,87 TL’ye ve Euro %2,37 artışla 46,75 TL’ye yöneldi. Para Piyasası Fonlarında ise haftalık ortalama getiri %0,89 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kaldı. Küresel tarafta İsrail-İran ateşkesi ve ABD ile Çin arasında varılan tarife anlaşmasının imzalanması risk iştahının artmasını destekledi. ABD ekonomisine dair güçlü veriler de gelinde, güvenli liman varlıklarından riskli varlıklara doğru geçiş yaşandı. Altın fiyatlarında da sert düşüş gözlemlendi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Öte yandan ABD’nin mali yapısına yönelik endişeler ve yeni FED Başkanının erken açıklanabileceği yönündeki spekülasyonlar dolar endeksini son 39 ayın en düşük seviyesine sürükledi. DXY, bu hafta 97’nin de altını test ederken, AB para birimi euroda yükseliş öne çıktı.

BİST 100 YÜKSELDİ

İç piyasalara bakıldığında, jeopolitik tansiyonun düşmesi fiyatlamalara pozitif yansıdı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi önceki 2 haftalık düşüş serisini sonlandırarak bu haftayı yükselişle tamamladı. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan gerileme faiz indirimi beklentilerini öne çıkararak borsada alımlara destek oldu.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Bütün bu gündemde TSİ 18:10 itibarıyla yatırım araçlarının son durum ve haftalık getirileri şöyle oluştu:

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,20 prim yaptı ve 9.405 puandan kapandı.

-Gram altın haftalık bazda %-2,33 değer kaybetti ve spot piyasada 4.196 TL’ye geriledi.

-Dolar bu hafta %0,69 primle 39,87 TL’ye ve Euro %2,37 artışla 46,75 TL’ye yöneldi.

-Para Piyasası Fonlarında haftalık ortalama getiri %0,89 olarak gerçekleşti.