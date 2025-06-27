Kritik ABD verisi geldi, fiyatlar sert düştü! Altın 1 ayın dibini gördü

Altın fiyatlarında son dakika! İsrail-İran ateşkesi ve ABD’nin tarife anlaşmaları ile bu hafta zayıf seyreden altın fiyatlarında düşüş hızlandı. FED’in faiz indirimi için dikkatle takip ettiği ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi, mayıs ayında tahminleri aşarak yüzde 0,2 arttı. FED'den faiz indirimi beklentisi geriledi ve ons altın 3.255 dolarla son 1 ayın dibini gördü. Gram altın da 4.175 TL ile son 2,5 haftanın en düşük seviyesini test etti. Onsta haftalık düşüş %3’ü aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında sert düşüşlerin yaşandığı bir hafta geride kalıyor. Hafta başında İsrail-İran ateşkesi ve dün de ABD’den gelen “Çin başta olmak üzere birçok ülke ile tarifelerde anlaşmaya varıldığı” yönündeki haberlerle birlikte ons altın da düşüş yününde hareket etti.

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Geçen hafta 3.368 dolardan kapanış yapan ons, dünkü işlemleri 3.327 dolardan tamamlamıştı. Bugün ise ABD’den gelen ve FED’in faiz indirimi için dikkatle takip ettiği Çekirdek PCE Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 0,2 artışa işaret etti. Kişisel Tüketim Harcamalarını gösteren ve enflasyon göstergesi olarak da bakılan bu endeksin %0,1 artması tahmin ediliyordu. Beklenti üzerinde gelen veri ile FED'den faiz indirimi beklentisi geriledi ve ons altın 3.255 dolarla son 1 ayın dibini gördü.

HAFTALIK KAYIP %-3,10

TSİ 16:40 sıralarında ons altında 3.255 dolara yakın denge arayışı devam ederken, altında haftalık düşüş %3,10 olarak gerçekleşti.

Bu hafta ABD’den gelen dayanıklı mal siparişleri verisi de geçen ay, %8,5'lik bir artış tahminine karşılık %16,4 yükseldi ve beklentinin oldukça üzerinde bir performans sergiledi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 245 bin beklentiye karşılık 236 bin kişi olarak açıklandı ve 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Rakamlar, ekonominin gücünü gösterirken, “erken faiz indirimi” beklentileri de sorgulanmaya başladı ve altın fiyatı geriledi.

GRAM ALTIN 2,5 HAFTANIN DİBİNDE

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. 27 Haziran 2025 gram altın fiyatı da onstaki düşüşle birlikte 4.175 TL’yi gördü ve son 2,5 haftanın en düşük seviyesini test etti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı akşam saatlerinde 4.180 – 4225 TL alım ve satım bandına seyrederken, çeyrek altın satış fiyatı da 6.900 TL’ye kadar geriledi.

Piyasalar gelece hafta ABD açıklanacak haziran ayı istihdam rakamlarına odaklanırken; analistler onsta 3250 doları kritik destek olarak gösteriyor. 50 günlük ortalamaya işaret eden 3.325 dolar ise direnç olarak izleniyor.