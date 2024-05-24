BİST100 zirvede patinaj çekiyor! Borsada 1 günde 5 milyarlık yabancı satışı

Borsa İstanbul’da son dakika! BİST100 endeksi dün %0,98 düşüşle 10.792’den kapanış yaptı. 11.000 üzerinde tutunamayan endekste 10.750-10.630 destek bölgesinin korunması önemli olacak. Geçen hafta borsadan 232,7 milyon dolarlık çıkış yapan yabancı yatırımcılar, sadece dün 5 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi. Dünkü satışların, zirve seviyelerine yakın KCHOL, BIMAS ve FROTO gibi hisselerde yoğunlaşması dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi salı günü 11.088 ile rekor kırdıktan sonra, zirvede patinaj çekmeye başladı. Son üç işlem gününde psikolojik 11.000 seviyesinin üzerinde kapanış yapamayan BİST100, dünkü işlemlerde de yüzde 0,98 değer kaybederek 10.792’den kapanış gerçekleştirdi. Böylece BİST100 endeksi tarihi zirve seviyesinin %2,75 gerisine düştü. Son bir ayda yüzde 10’un üzerinde prim yapan BİST100, yıl başından itibaren bakıldığında ise %43 yükseliş gerçekleştirdi.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dün BİST100 endeksine dahil hisseler arasında OTKAR, ASTOR, DOHOL, TAVHL ve ENKAI; yüzde 4,12-yüzde 2,92 arası primle, en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı.

Yine BİST100 kapsamında AGROT, REEDR, YEOTK, ZOREN ve EUPWR; yüzde 9,93-yüzde 5,00 arasında düşüşle en çok değer kaybeden hisseler oldu.

YABANCILAR SATIŞA GEÇTİ

TCMB tarafından açıklanan verilere göre geçen hafta yabancı yatırımcılar borsada, 232,7 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Dünkü işlemlerde de yabancı yatırımcılara aracılık eden ilk 3 kurum bazında 5 milyar 91 milyon TL’lik satış dikkat çekti. Bu satışlarda büyük paya sahip Bank Of America tarafından en fazla THYAO, KCHOL, BIMAS, FROTO ve EKGYO hisselerinin satıldığı görüldü.

BORSADA HEDEF VE BEKLENTİ

Analistler; rekor kıran borsada kâr satışlarının “belli sınırlar içinde kaldığı müddetçe” normal karşılanması hatta sağlıklı görülmesi gerektiğini belirterek, “BİST100 için kısa vadede 10.750-10.630 bandı önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 11.000 kısa vadeli psikolojik direnç olarak izlenecek. Orta ve uzun vadede borsa için beklentiler pozitif. Döviz bazında 325 dolar üzerinde kalındıkça, 360-400 dolar bandına doğru hareketliliğin devamı beklenebilir” görüşünü dile getiriyor.

DİKKAT ÇEKEN BİLANÇOLAR

Borsa şirketlerinden bilançolar da gelmeye devam ediyor.

Migros bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşüşle, 1 milyar 242 milyon TL kâr açıkladı. Şirketin net kâr marjının yüzde 5,1’den yüzde 2,4 seviyesine gerilemesi dikkat çekti.

Koç Holding de ilk çeyrekte, 2023’ün ocak-mart dönemine göre yüzde 87 gerilemeyle birlikte 1,3 milyar TL kâr elde etti. Holdingin, özellikle enerji ve finans sektörlerinde kârlılıkların baskılandığı görüldü.