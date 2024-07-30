BİST100’de gerileme devam ediyor! Borsaya banka freni! Bir günde %6 düşen var

Piyasalarda son dakika! Banka hisselerinde yaşanan düşüşler borsayı da düşürmeye devam ediyor. BİST100 bugün %0,39 geriledi ve 10.691’den kapandı. Garanti Bankası’nda %6 ve Vakıfbank’ta %4,75 düşüş dikkat çekerken; Akbank ve İş Bankası da en fazla para çıkışı yaşanan hisseler arasında yer aldı. Analistler; bankacılık gibi primli sektörlerden çıkış ve primsiz kalan sektörlere geçiş yaşandığını belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda 30 Temmuz 2024 işlem günü geride kalırken, borsada düşüş sınırlı da olsa devam ediyor. Döviz kurları ve altın fiyatlarında yatay görünüm takip ediliyor. Petrol fiyatlarında gerileme öne çıkarken, kripto paralarda da hızlı yükselişlerin ardından kâr satışları sürüyor.

DOLARDA SIKIŞIK SEYİR

Bankalar arası piyasada 30 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,07 TL’den ‘yatay’ bir kapanışa hazırlanıyor. Bugün TCMB tarafından açıklanan 23 Temmuz tarihli PPK toplantısı özetinde, bu ay enflasyonun geçici olarak yüksek geleceği belirtilerek, sıkı para politikasının devam edeceği tekrar vurgulandı.

ALTINDA “İYİ VERİ” BASKISI

Ons altında 2400 dolara doğru bir atak gerçekleşse de akşama doğru ABD’den gelen verilerle birlikte yön tekrar aşağı döndü. ABD’de temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi ve haziran ayı açık iş ilanları sayısı beklentileri aştı. Ekonomide canlılığa işaret eden verilerle birlikte ons, tekrar 2385 dolara çekildi.

BANKALAR, BORSAYI AŞAĞI ÇEKİYOR

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi ise pozitif başladığı bugünkü işlemlerde 10.832 seviyesini test etti. Ancak banka hisselerine gelen satışlarla endeks, gün sonunda %0,39 değer kaybı yaşadı ve 10.691’den kapanış gerçekleştirdi. Garanti Bankası’nda değer kaybı %6’yı geçti. Vakıfbank %4,75 düştü. Akbank ve İş Bankası da en fazla para çıkışı yaşanan hisseler arasında yer aldı.

BANKA HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler; banka hisselerinde yıl başından itibaren çok ciddi bir pozitif ayrışma yaşandığını, bazı bankaların endeksin bir kat daha üzerinde prim yaptığını belirterek, “Şimdilerde bunun bir düzeltmesi yaşanıyor. Borsada primli sektörlerden primsiz sektörlere geçiş gözlemleniyor. Öte yandan bankalarla ilgili gelecek dönem beklentileri de bir miktar aşağı revize ediliyor. Bu sebepler banka hisselerini da baskı altına alıyor” şeklinde konuşuyor.

PETROL VE KRİPTOLARDA SON DURUM

Brent petrolün varil fiyatı bugün de %1 düşüşle 78 dolara kadar çekildi. 76,50 dolar kritik destek olarak gösterilirken, 80 dolar psikolojik direnç olarak izleniyor. Zayıf talep endişeleri, petrolü düşürüyor.

Kripto paralar tarafında kâr satışları sürüyor. Bugünkü işlemlerde Bitcoin 66 bin 900 doları görse de tutunamadı. Akşam saatlerinde 66 bin dolara kadar geriledi. Ethereum da 3365 doları test ettikten sonra 3315 dolara kadar düştü. Fiyatlarda yarınki FED kararları öncesinde denge arayışı dikkat çekiyor.