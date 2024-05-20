Bitcoin 1 ayın zirvesinde! Para girişine dikkat…

20 Mayıs BTC fiyatı 67 bin doların hemen üzerinde yeni haftaya başlarken, Bitcoin’in son 1 ayın zirvesine yöneldiği görülüyor. Geçen hafta ABD verilerinin desteği ve dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yaklaşık 1 milyar dolarlık para girişi gerçekleşen BTC’de; 66 bin 200 dolar desteğinin korunması ve 67 bin 500 dolar direncinin aşılması halinde, yükselişin hız kazanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bitcoin’de son günlerde yaşanan ivmelenme önemli dirençlere yaklaştı. Mart ayında 73 bin 800 dolarla zirve yapan ve 1 Mayıs Çarşamba günü 56 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin; bu tarihten itibaren tekrar yükselişe geçti. 20 Mayıs BTC fiyatı 67 bin dolara yakın seviyelerden haftaya başlangıç yaptı. Son 4 işlem gününde 67 bin 500 dolar direncini zorlayan Bitcoin, böylece son bir ayın da en yüksek seviyelerine çıkmış oldu. Bu arada BTC’de 56 bin 500 dolar dibinden itibaren yaşanan yükseliş yüzde 18,50 olarak gerçekleşti.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bitcoin’de 20 Mayıs itibarıyla 5 günlük ortalama 67 bin 250 dolar, 22 günlük ortalama 64 bin 300 dolar ve 50 günlük ortalama da 66 bin 220 dolarda bulunuyor. Mevcut fiyat seviyesinin özellikle 50 günlük ortalama üzerinde konumlanmaya çalışması olumlu bir işaret olarak algılanırken; yükseliş hareketinin daha da hızlanması için ise 67 bin 500 dolar seviyesinin aşılmasının gerektiği vurgulanıyor.

PARA GİRİŞİNE DİKKAT

Geçen hafta ABD’den gelen ve enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret eden veriler, dolar endeksinde gerilemeye sebep olmuştu. ABD tahvil faizleri de zirveden düşüşe geçti. Bu etkiyle birlikte BTC’de para girişi tekrar başladı. Sadece son bir haftalık süreçte ETF’ler kanalıyla BTC’de, 1 milyar dolarlık para girişi gözlemlendi.

FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Bu hafta çarşamba günü açıklanacak son FED toplantısına dair tutanakların; FED üyelerinin, enflasyon ve faiz oranlarında indirim sürecine dair beklentilerini biraz daha belirgin şekilde yansıtması bekleniyor. FED üyelerinden son gelen açıklamalar her ne kadar “faizlerin yüksek seviyelerde bir süre daha kalması gerektiği” yönünde öne çıksa da; tutanaklarda ilk indirim için eylül beklentilerinin öne çıkması halinde, dolarda küresel anlamda değer kaybı ve kriptolar gibi riskli varlılarda da ivmelenme söz konusu olabilir.