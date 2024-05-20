Altın rekor kırdı! Ortadoğu’da yüksek gerilim…

İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesi ve suikast ihtimalinin de değerlendirilmesi üzerine Ortadoğu’da jeopolitik tansiyon yükseldi. Ons altın 2440 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Serbest piyasada gram altın da 2525 TL’yi aşarak zirve seviyelere yaklaştı. Rusya ve Çin, İran’a tam destek verirken; gözler İran’da arama kurtarma çalışmalarına ve gelecek açıklamalara çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Geçen hafta ABD’de açıklanan, enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret eden ekonomik verilerin desteği ve dolarda yaşanan küresel güç kaybıyla birlikte ons altın; bir ay sonra 2400 doların üzerine çıkmıştı. Fiyatlar cuma günü 2415 dolardan kapanış gerçekleştirmiş ve haftalık prim %2,33 olmuştu. Ons altın fiyatları bu haftaya da yükselişle başladı. Fiyatlarda, jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte yeni rekor seviyeler görüldü.

DÜNYA İRAN’A KİLİTLENDİ

Dün İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin bulunduğu helikopterin düşmesi, Ortadoğu’da jeopolitik riskleri tekrar artırdı. Bugün sabah saatlerinde arama çalışmaları devam ederken, suikast ihtimalinin de değerlendiriliyor olması tansiyonu yükseltti. Çin ve Rusya’dan Tahran yönetimine tam desteğin gelmesi dikkat çekti. Dünya; İran’da devam eden aram ve kurtarma çalışmalarına ve Tahran yönetiminden gelecek açıklamalara kilitlendi.

Bu arada İsrail’in Gazze’ye saldırıları da devam ediyor. Hafta sonunda Refah başta olmak üzere birçok bölge bombalandı. Yemen’deki Husiler de İsrail'e giden bütün gemileri hedef alacaklarını duyurmuştu.

20 MAYIS ALTIN FİYATLARI

12 Nisan’da 2431 dolarla tüm zamanların rekor seviyesini gören ve düşüşe geçen ons altın; bu hafta başında 2440 dolarla yeni zirve noktasını test etti. Sabah saatlerinde fiyatlarda 2435 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Gram altın da bu sabah 2529 TL’yi görerek, geçen ayki zirve seviyelerine oldukça yaklaştı. Gram fiyatı da sabah saatlerinde 2525 TL’ye yakın seyrini sürdürüyor.

Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2502 TL-2551 TL alım ve satım aralığında seyrederken; kuyumcularda çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 144 TL, yarım altın 8 bin 288 TL ve tam altın da 16 bin 498 TL’de satılıyor.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Hafta başında dolar endeksinde 104,45 ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %4,42 seviyesine yakın seyir devam ediyor. FED’den yakın bir gelecekte faiz indirimi beklentilerinin yükseldiğini hatırlatan analistler; jeopolitik risklerin de devreye girmesiyle birlikte, şu anda bütün şartların, altın fiyatlarını desteklediğini aktarıyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ons altında 2400 dolar seviyesinin ilk destek olduğu, 2430 doların da kritik direnç konumunda bulunduğu belirtiliyor. Fiyatlarda kısa vadede bu bant aralığı önemli bir destek olarak öne çıkarken; 2430 dolar üzerindeki kalıcılık halinde, yükseliş ivmesinin de hızlanabileceği ifade ediliyor.