Gelen döviz gider mi? Dolarda ‘sıcak para’ endişesi! Yeni haftada fiyatlar…

Dolarda son dakika! 20 Mayıs dolar fiyatı 32,25 TL’den haftaya başlangıç yapıyor. Gerileyen CDS, yüksek TL getirisi, artarak süren yabancı girişi ve yerlilerin döviz hesaplarının hızla çözülmesiyle birlikte dolarda stabil görünüm korunuyor. Son dönemde ‘sıcak para’ şeklinde gelen yabancı sermayenin tutumu merak edilirken, gözler perşembe günü TCMB’nin faiz kararına çevrildi. Faizin, gelecekte de TÜFE üzerinde kalıcı olmasının önemi vurgulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Türkiye’nin ülke risk priminin (CDS) 265 ile son 4,5 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi ve Türk tahvillerine son dönemde yüklü miktarda alımların gelmesi; Türk lirası ve TCMB’nin rezervleri üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Yerel seçimlerin ardından sekiz hafta geride kalırken; dolarda 32,50 TL’nin altındaki stabil görünüm sürüyor. TL’de, aylık yüzde 4,5 civarındaki getiri dikkate alındığında; son 2 ayda dolara karşı nominal değerlenme de yaklaşık yüzde 9 olarak öne çıkıyor.

Öte yandan 10 Mayıs haftasındaki yüklü alımla birlikte, 2024’te yabancıların tahvile girişleri toplamda 4 milyar 436 milyon dolar olarak gerçekleşti. İçeride de döviz hesaplarında yaşanan çözülme eklenince, TCMB’nin swap hariç net rezervlerinde son iki ayda 40 milyar doların da üzerinde toparlanma öne çıktı.

20 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Dolar fiyatı yeni haftaya serbest piyasada 32,24 TL’ye yakın başlangıç yapıyor. Döviz bürolarında ise işlemler sabah saatlerinde 32,06-32,19 alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda haftalık değer kaybı yüzde 0,3 olarak dikkat çekiyor. Bu arada Euro da Kapalıçarşı’da 35,00 TL satış fiyatı ile yeni haftaya başlangıç yapıyor.

GÖZLER TCMB’DE OLACAK

Piyasalarda yeni haftanın en önemli gündem maddesi; TCMB’nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve ardından açıklanacak faiz kararı olacak. Son olarak yerel seçimlerden önce politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkaran TCMB, +3 puan da koridor marjı eklemişti. Nisan ayındaki toplantıda faizi sabit bırakan TCMB’nin, bu hafta da aynı reaksiyonu göstererek “bekle – gör” konumunu sürdüreceği öngörülüyor.

TCMB HANGİ MESEJLARI VERECEK?

TCMB’nin para politikasının gecikmeli etkilerine atıfta bulunması ve TÜFE’de baz etkisi başta olmak üzere diğer tedbirlerin de etkisiyle birlikte düşüş trendine vurgu yapması bekleniyor. Buna rağmen para politikasında sıkılık düzeyinin de korunacağının vurgulanması öngörülüyor.

YABANCI SERMAYE KALICI MI?

Piyasalarda son günlerde “sıcak para” şeklinde gelen yabancı sermayenin “ne kadar kalıcı olacağı” soruları da artmaya başladı. TCMB; bankaları zaman zaman yüzde 53 ile fonlayarak ve depo ihaleleri gibi farklı araçlarla birlikte TL bolluğunun önüne geçerek, mevduat faizlerini yukarıda tutmaya çalışıyor. Buna rağmen bankaların birikim sahiplerine önerdiği mevduat oranlarında, son günlerde birkaç puanlık düşüş dikkat çekiyor.

Buna karşılık yabancı yatırımcıların faizlerdeki düşüşten çok TÜFE’nin seyrine odaklandığı belirtiliyor. Enflasyonda gerilemenin başlaması ve bu süreçte faiz oranlarının da TÜFE üzerinde seyretmesi, yabancı yatırımcılar için hassas nokta olarak gösteriliyor.