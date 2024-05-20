Uzman isim uyardı! Borsada 400 $ yolculuğu başladı mı? Bu sektörlere dikkat

2024 yılının en fazla kazandıran yatırım enstrümanı olarak öne çıkan borsa, son kapanışını döviz bazında kritik 325 dolar direncinin üzerinde gerçekleştirdi. Ekonomist Tuncay Turşucu, “Bu seviye üzerinde kalıcılık halinde, borsada 400 dolar hedeflenebilir. Bu da 13.000 seviyelerine denk geliyor. Banka ve sigorta hisselerindeki pozitif seyre, holding ve geride kalan sanayi hisseleri de eklenebilir” görüşünü dile getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi cuma gününü 10.643 seviyesinden tamamlayarak, tüm zamanların rekor seviyesinden kapanış yaptı. Endekste haftalık değer artışı yüzde 4,16 olarak gerçekleşmiş ve BİST100, geçen hafta en fazla kazandıran yatırım enstrümanı olmuştu. Bu arada endekste yıl başından itibaren gerçekleşen değer artışı da yüzde 42 oranında gerçekleşti.

EN FAZLA YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Geçen hafta BİST100 endeksine dahil hisselere bakıldığında; AHGAZ, BIMAS, ULKER, ISGYO, ANSGR, AKSEN ve SASA %10,00-%16,35 arası primle en fazla yükselen hisseler olarak öne çıktı. EKGYO, QUAGR, EGEEN ve BRYAT hisseleri ise %5,78 - %10,41 arası değer kayıpları yaşayarak en fazla düşen hisseler arasında yerini aldı.

YABANCI YATIRIMCI HANGİ HİSSELERİ ALDI

Bu arada geçen hafta cuma, borsanın sert yükseliş gerçekleştirdiği ve rekora koştuğu işlem gününde; yabancı yatırımcılar adına işlem yapan ilk 3 aracı kurumun toplamda 3 milyar TL’lik alım yapması dikkatlerden kaçmadı. Yabancı kurumların en fazla aldığı ilk 5 hisse AKBNK, THYAO, GARAN, TCELL ve SOKM olarak öne çıktı.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF!

BİST100 endeksi için 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan orta-uzun vadeli beklentilerin pozitif olduğunu dile getiren Ekonomist Tuncay Turşucu; son kapanışın döviz bazında kritik 325 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleştiğini, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde borsada 400 dolar yolculuğunun başlayabileceğini ve TL bazında 13.000 seviyesinin hedef olabileceğini belirtti.

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKABİLİR?

Türkiye’nin risk primindeki gerilemeye paralel olarak Bankacılık ve Sigorta sektör hisselerindeki pozitif seyrin sürebileceğini aktaran Tuncay Turşucu; “Endekste yaşanabilecek muhtemel gerilemelerde pozisyonların artırılması yönündeki genel görüşümüzü koruyoruz. Geride kalmış sanayi şirketleri ve holdingler de borsadaki yükselişe katılabilir” diyerek; bilançoları güçlü ve değerlemesi cazip BİST100 endeksine dahil hisselere odaklanılması gerektiğini vurguladı.