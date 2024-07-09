Bitcoin ve altın için sinyali verdi! Powell'dan faiz indirimi için kritik açıklama

Altın ve kripto para piyasası ABD Merkez Bankası (FED) tarafından ne zaman faiz indirimi yapılacağını merakla bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'dan beklenen açıklama geldi. Faiz indirimine ilişkin konuşan Powell, "Olası yön, doğru zamanda politikayı gevşetmeye başlamamızdır. Bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olması olası değil" diye konuştu.

Kripto para piyasası son günlerde Bitcoin'de yaşanan sert düşüşle tepetaklak oldu. Bayramda düşen altın yeniden toparlanırken, Fed Başkanı Jerome Powell'dan piyasaların merakla beklediği açıklama geldi.

ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası sunumunu yapan Powell, faiz indirimine ilişkin hedefi açıkladı.

POWELL'DAN FAZİ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Powell, "Karşılaştığımız tek risk yüksek enflasyon değil. Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek. Politika faiz indirimi sürdürülebilir yüzde 2 hedefini ulaşana kadar uygun değil. 1. çeyrek verileri, enflasyon patikasında Fed'in indirimini gerektirecek büyük güveni desteklemiyor" dedi.

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Kısıtlamaların çok geç veya çok az azaltılması ekonomiyi ve iş piyasasını zayıflatabileceğini söyleyen Powell, şöyle devam etti:

"ABD ekonomisi sağlam bir hızla büyüyor. İşsizlik oranı yükseldi ancak haziran ayında hala yüzde 4,1 gibi düşük bir seviyede.

Para politikası eylemlerimize ABD halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etmeye yönelik ikili görevimiz rehberlik etmektedir.

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Mayıs ayı toplantımızda daha önce açıklanan planlara uygun olarak haziran ayından itibaren bilanço akisinin yavaşlatılmasına karar verdik. Kısıtlayıcı para politikası duruşumuz arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmesine ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskının oluşmasına yardımcı oluyor.

Komite, gelen verileri ve bunların değişen görünüm, risk dengesi ve uygun para politikası yolu üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendirme uygulamasına devam edecek."