Piyasalarda hafta nasıl başladı? Euro rekora yaklaştı, altın fiyatları geriledi

Piyasalarda son dakika! Dolarda zayıf görünüm ve EUR/USD paritesinde yaşanan yükseliş, iç piyasalara da yansıdı. 8 Temmuz Euro fiyatı 35,52 TL’yi test ederek, tüm zamanların rekoruna yaklaştı. Geçen haftanın getiri şampiyonu altın ise, salı ve çarşamba günü FED Başkanı Powell’ın konuşmaları öncesinde geriledi. Ons altın 2375 dolar ve gram altın 2500 TL sınırına çekildi. Altın fiyatlarında günlük düşüş %0,5 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda yeni haftanın ilk işlem günü geride kaldı. Altın fiyatlarında geçen hafta gerçekleşen yükselişin ardından bugün kâr satışları yaşanıyor. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yatay seyrederken, döviz kurlarında “sınırlı” yukarı hareketlilik dikkatlerden kaçmıyor.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

Haftalardır tahvil alımları ve carry trade ile öne çıkan yabancı yatırımcı tarafında önemli bir gelişme yaşandı. Çinli BYD şirketi, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı için imza attı. Şirket, elektrikli araç üretimi gerçekleştirecek. Bu işlem, doğrudan yabancı yatırım olarak kayıtlara geçecek.

EURO ZİRVEYE YAKLAŞTI

Fransa’da siyasi belirsizlik sürerken; aşırı sağ kanadın üçüncü parti konumuna düşmesi Euro üzerindeki baskıyı hafifletti. Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla birlikte, parite 1,0845’i gördü. İçeride de Euro 35,52 TL’yi test etti ve tarihî zirvesine yaklaştı. Dolarda ise işlemler 32,72 TL’den gerçekleşiyor.

ALTINDA KÂR SATIŞLARI

Geçen haftanın getiri şampiyonu altın yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altında işlemler akşam saatlerinde %0,50 düşüşle 2375 dolardan devam ederken; gram altın, dövizdeki sınırlı yükselişle birlikte 2500 TL’yi korumaya çalışıyor. Yarın ve çarşamba, FED Başkanı Powell’ın açıklamaları bekleniyor.

BORSADA YATAY GÖRÜNÜM

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftaya sakin başladı. 10.840-10.960 gibi dar bir bantta dalgalanan endekste düşük hacim dikkat çekti. Bugünkü işlemlerde Migros, BİM, Şok Market gibi gıda perakende hisseleri pozitif performans sergilerken; bankalar ‘yatay’ ve sanayi hisseleri ‘negatif’ bir seyir izledi.

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ DURDU, FAKAT…

Kripto paralarda geçen hafta sert düşüşün ardından, bu hafta durulma dikkat çekiyor. Ancak piyasada yukarı yönlü net tepkiler de gelmiyor. BTC fiyatı 8 Temmuz işlemlerinde, TSİ akşam saatlerinde, 56 bin dolara yakın denge arayışın sürdürüyor. 56 bin 500 kritik bir direnç olarak takip ediliyor.