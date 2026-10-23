Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı! Altın ve petrolde dikkat çeken tablo

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı. Gün içinde 10.707,18 ile 11.245,06 puan aralığında hareket eden endekste, hisselerin 72’si değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,8 artışla 116,4 dolara yükseldi.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre 103,38 puan ve yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı. Endeks, güne 14,02 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.234,39 puandan başlamıştı.

Gün içinde en düşük 10.707,18 puanı, en yüksek ise 11.245,06 puanı gören BIST 100 endeksi, kapanışta düşüş kaydetti.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 136,62 puan ve yüzde 0,98 azalarak 13.874,24 puana geriledi.

Sektör endekslerinde de düşüş görüldü. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,48, mali endeks yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 1,69 ve teknoloji endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27’si günü yükselişle tamamlarken 72’si geriledi, 1 hisse ise yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

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ALTININ ONSU 3 BİN 997 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 36,20, bileşik getiri ise yüzde 39,48 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla altının onsu 3 bin 997 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,34 düşüşle 6 milyon 437 bin liraya geriledi.

DOLAR VE AVRODA SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 49,5300 lira, satışta 49,7285 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 49,5042 lira, satışta 49,7026 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 156,8 düzeyinde işlem gördü.

BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

Enerji piyasalarında ise yükseliş yaşandı. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artışla 116,4 dolara çıktı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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