Altının kilogram fiyatı 6 milyon 437 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 437 bin liraya düştü.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 390 bin lira, en yüksek 6 milyon 497 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,34 azalışla 6 milyon 437 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 525 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 879 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 637 milyon 718 bin 83,06 lira, işlem miktarı ise 879,60 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 734 milyon 110 bin 95,44 lira olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.525.000,00 4.090,00 En Düşük 6.390.000,00 4.019,00 En Yüksek 6.497.000,00 4.073,00 Kapanış 6.437.000,00 4.027,75 Ağırlıklı Ortalama 6.424.180,88 4.037,71 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.637.718.083,06 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 879,60 Toplam İşlem Adedi 133 ​​​​​​​

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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