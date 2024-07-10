Borsa patinaj çekiyor, fakat! 690 bin yatırımcı kaçarken, bu hisseler kazandırdı

BİST100 endeksi son kapanışını 10.796’dan gerçekleştirirken, borsanın son 2,5 aylık süreçte 9.900-11.000 bandına sıkıştığı görülüyor. 20 Mayıs-9 Temmuz aralığında endeks primsiz kalırken; Garanti Bankası, Turkcell, Ülker, Emlak Konut GYO, Türk Telekom, Ereğli Demir Çelik, BİM Mağazacılık, TAV Havalimanları, Migros ve Pegasus %28-%10 arası primle pozitif ayrıştı. Öte yandan sadece geçen ay yaklaşık 690 bin yatırımcı borsayı terk etti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %0,62 düşüşle birlikte 10.796 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endekste son bir aylık yükseliş %8 ve yıl başından itibaren prim %44,50 olarak gerçekleşti.

Dünkü işlemlerde BİST100 kapsamında REEDR, SDTTR, AGROT, ANSGR ve KLSER en çok yükselen hisseler arasında yer alırken; YKBNK, AKBNK, VAKBN, FROTO ve TTRAK en çok düşen hisseler oldu.

YABANCIDAN YÜKLÜ SATIŞ

Son kapanışı itibarıyla BİST100, tarihi zirve olan 11.088 seviyesinin %2,64 gerisinde bulunuyor. Borsanın son 2,5 aylık süreçte aşağıda 9.900 ve yukarıda 11.000 bandı arasında, yatay hareket ettiği görülüyor.

Bu dönemde yabancı yatırımcılar tarafından da 2,25 milyar dolarlık hisse satışı yapıldı. Endeksin döviz bazında bulunduğu 330 dolar seviyesinin, yabancılar için ‘pahalı’ bulunduğu belirtiliyor.

MEVDUATLA BAŞA BAŞ!

Endeksteki inişli-çıkışlı görünümle birlikte borsa yatırımcısı, son iki ayda yaklaşık %9 olarak gerçekleşen risksiz mevduat getirisini de ancak yakalayabildi. Buna rağmen borsada zirvenin görüldüğü 21 Mayıs tarihinin ardından, yükselişini sürdürerek yatırımcısına kazandıran hisseler de oldu.

KAZANDIRAN HİSSELER

20 Mayıs-9 Temmuz işlemleri dikkate alındığında borsa endeksi primsiz kalırken; bu hisseler %28 - %10 arası primle pozitif ayrıştı:

-Garanti Bankası

-Turkcell

-Ülker

-Emlak Konut GYO

-Türk Telekom

-Ereğli Demir Çelik

-BİM Mağazacılık

-TAV Havalimanları

-Migros

-Pegasus Hava Yoları

YATIRIMCI SAYISI AZALIYOR

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme de yatırımcı sayısında yaşanıyor. Halka arzlarda tavan serilerinin eskisi gibi artık yaşanmaması, özellikle küçük yatırımcının borsadan uzaklaşmasını beraberinde getirdi.

MKK verilerine göre haziran sonunda, hesabında hisse senedi bulunan yatırımcı sayısı 7 milyon 637 bin kişi oldu. Bir önceki aya göre hisse senedi taşıyan yatırımcı sayısı 690 bin kişi azaldı. Bunların çoğu, portföyü, 10 bin TL’nin altında bulunan yatırımcılardan oluştu.