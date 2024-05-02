Borsada sanayi hisseleri uyandı! İşte yükselenler…

Borsada son dakika! BİST100 endeksi bugün 10.208 puan ile rekor kapanış gerçekleştirdi. Yakın dönemde daha geriden gelen sanayi ve enerji sektörü bugün öne çıktı. TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik, Kardemir, SASA Polyester, HEKTAŞ, PETKİM ve Şişecam hisselerinde ciddi yükselişler kaydedildi. Bankalar da ise kâr satışları yaşandı. Endekste 10.125 seviyesinin korunması halinde, ilk etapta 10.500’e varabilecek ivmelenme yaşanabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 2 Mayıs işlemlerinde 10.208 puan ile rekor seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Endekste günlük yükseliş yüzde 1,62, aylık prim yüzde 12,92 ve yılbaşından itibaren gerçekleşen artış yüzde 36,65 olarak gerçekleşti.

Son dönemde özellikle banka, holding ve ulaştırma sektör hisselerinde yükseliş öne çıkmış, sınai sektör hisseleri daha geride kalmıştı. Bugünkü işlemlerde ise enerji ve sınai sektör hisselerinde dikkat çeken yükselişler yaşandı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST100 endeksi kapsamında Akfen Yenilenebilir Enerji (%10,00), Kontrolmatik Teknoloji (%9,96) ve YEO Teknoloji (%8,87) hisseleri en çok yükselen ilk üç hisse oldu.

BİST50’de yer alan TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik, Kardemir D, SASA Polyester, HEKTAŞ, PETKİM ve Şişecam’da da kayda değer artışlar yaşandı. Banka hisselerinde ise kâr satışları dikkat çekti.

PARA GİRİŞİ YAŞANAN HİSSELER

Bugünkü işlemlerde TÜPRAŞ, Sabancı Holding, Kardemir, Koç Holding ve Şişecam, en fazla para girişi yaşanan hisseler olarak öne çıktı.

Öte yandan sırasıyla Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Pegasus Hava Yoları ve İş Bankası (C) hisseleri de para çıkışı gözlemlenen hisseler oldu.

BİST100 BEKLENTİ VE HEDEF

BİST100 endeksinde en yakın düzeltme hareketi olarak öne çıkan 9-19 Nisan düşüşü; 9850-9420 seviyeleri arasında gerçekleşti. Ardından yaşanan yükseliş ile, bugünkü işlemlerde söz konusu aralığın FİBO 161,8 seviyesine işaret eden 10.125 direnci aşıldı. Bundan sonraki süreçte ilk olarak 10.125 desteğinin korunmasının kritik öneme sahip olduğu; yükselişin devamı halinde de ilk etapta 10.500 seviyesine varabilecek ivmelenme yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu arada endeksin döviz bazında, yıllardır aşılamayan 312-320 dolar bandına ulaştığı da dikkatlerden kaçmıyor. Yaşanabilecek daha derin kâr satışlarında 9850 seviyesinin, kritik destek olarak izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

NİSAN AYI TÜFE VERİSİ AÇIKLANACAK

Yarın iç piyasalarda en önemli gündem, enflasyon verileri olacak. TÜİK tarafından açıklanacak nisan ayı TÜFE rakamında aylık bazda yüzde 3,22 artış bekleniyor. Bu beklentinin üzerinde gerçekleşecek bir artış, kısa vadede enflasyonist baskıların canlılığını koruduğuna işaret edecek. Böylece daha sıkı para politikası beklentilerinin de artabileceği ifade ediliyor.

FITCH’İN ARDINDAN GÖZLER S&P’DE

Rasyonel politikaların devamı ve makroekonomik göstergelerde toparlanma eğilimiyle birlikte, Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) yeniden 300 seviyesinin altına geriledi. Mart ayından Fitch tarafından Türkiye’nin kredi notu ‘B’den ‘B+’ya yükseltilmiş, not görünümü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkarılmıştı.

Yarın, bir başka önemli kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Türkiye’nin not değerlendirmesi yapılacak. S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B” seviyesinde ve yatırım yapılabilir düzeyin 5 kademe altında tutuyor.