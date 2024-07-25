BTK yeni yol haritasını yayınladı! Siber saldırılara karşı 8 bin kişilik ordu

Siber güvenlik tatbikatlarına katılımcı sayısı bu yıl 100’e, 2028’e kadar ise 140’a yükseltilecek. Geçen yıl itibarıyla 2 bin 205 olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) sayısını 5 yılın sonunda 2 bin 450’ye çıkaracak. SOME’lerde görevli toplam uzman sayısı da 7 bin 465’ten kademeli olarak yükseltilecek ve 2028’de 8 bin 100 kişiye ulaştırılacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Geçtiğimiz hafta, ABD merkezli CrowdStrike firmasının yazılım güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan ve bütün dünyayı vuran kriz sonrasında, siber güvenlik alanında muhtemel adımlar tartışılırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) telekomünikasyon ve siber alana ilişkin 5 yıllık yeni yol haritasını yayınladı. BTK 2024-2028 Stratejik Planı’na göre; siber güvenlik tatbikatlarına katılımcı sayısı bu yıl 100’e çıkarılacak. Bu sayı, 2028’e kadar 140’a yükseltilecek. Ayrıca BTK, geçen yıl itibarıyla 2 bin 205 olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) sayısını 5 yılın sonunda 2 bin 450’ye çıkaracak. SOME’lerde görevli toplam uzman sayısı da 7 bin 465’ten kademeli olarak yükseltilecek ve 2028’de 8 bin 100 kişiye ulaştırılacak. Bunun yanı sıra 580 katılımcının da düzenlenen siber güvenlik yarışmalarına katılması sağlanacak.

BTK AKADEMİ İLE EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Ayrıca, 2017’de kurulan BTK Akademi aracılığıyla hem Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması, hem de orta ve uzun vadede bilim ve teknolojide arzu edilen atılım hamlesinin sağlanabilmesi amacıyla eğitimler devam edecek. Bu kapsamda, geçen yıl itibarıyla 1,9 milyon olan BTK Akademi kullanıcı sayısının da 2028’de 3,5 milyona ulaştırılması hedefleniyor.

FİBER ALTYAPIDA HEDEF 1 MİLYON KİLOMETRE

Öte yandan BTK, fiber bağlantıyla ilgili hedeflerini de ortaya koydu. Buna göre, geçen yıl 562 bin kilometre olan fiber altyapı uzunluğunun, bu yıl 600 bin, 2025’te 650 bin, 2026’da 750 bin, 2027’de 850 bin kilometreye ulaşması, 5 yıl sonra ise 1 milyon kilometreyi bulması hedefleniyor. Bu arada, fiberin toplam sabit genişbanttaki payının da 12 puan artışla yüzde 2028’de yüzde 46’ya çıkarılması öngörülüyor.

BTK BAŞKANI: TAHMİNLER, KARARLILIĞIMIZIN ALTINI ÇİZİYOR

Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu pazarda 832 yetkilendirmeye sahip 454 işletmecinin bulunduğu söyledi. Telekomünikasyon sektörüne ilişkin tahminlerin umut verici olduğunu belirten Karagözoğlu “Sabit ve mobil genişbant abone sayısında 2028 yılına kadar sırasıyla 19 milyondan 26,9 milyona ve 71,7 milyondan 84,7 milyona beklenen artış, sektörün güçlü büyümesinin altını çizmekte. Ayrıca, 2022 yılında yüzde 96,4 olan mobil telefon aboneliği penetrasyon oranının 2028 yılı sonunda yüzde 101,1’e ulaşacağı öngörüsü de genişlemenin devam ettiğini göstermekte. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün karmaşık ortamında yol alırken, bu tahminler uyum sağlama ve yenilik yapma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAK

Türkiye’yi yeni gelişen teknoloji alanlarında küresel bir merkez hâline getirmeyi hedefleyen “HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı” 26 Temmuz’da tanıtılacak. İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek program, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hayata geçirilecek. HIT-30 Programı ile Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarının hızlanması, ülkenin teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacak bir sürecin başlaması hedefleniyor. Yeni destek ve teşviklerin açıklanacağı tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı şirketlerin üst yöneticileri, yabancı yatırımcılar, iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.