Siber kaostan milyonlarca bilgisayar etkilendi! Windows'tan yazılım sorunu için yeni açıklama

Microsoft sisteminin çökmesiyle küresel çapta hava yolu şirketleri, bankalar, televizyonlar ve sağlık sistemlerinde sorunlar ortaya çıktı. Birçok kişi ATM'lerden parasını dahi çekemdi. Siber kaos sonrası Windows'tan yeni açıklama geldi.

Dünya küresel çapta büyük bir siber kaos ile karşı karşıya kaldı. Microsoft sisteminin çökmesi sonrası ATM'lerden kimse parasını çekemedi. Havalimanları, bankalar ve hastanelerde büyük bir kriz yaşandı. Yazılım sorunu nedeniyle hayatın durmasının ardından Microsoft'tan yeni bir açıklama daha geldi. Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğini duyurdu.

8.5 MİLYON BİLGİSAYAR ETKİLENDİ

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’tan yapılan açıklamada, CrowdStrike'ın sistemleri etkileyen yazılım güncellemesinin kendilerini ilgilendiren bir olay olmadığı ancak ekosistemini etkilediği belirtildi.

CrowdStrike gibi önemli olayların nadir olduğuna dikkat çekilen Microsof, "Şu anda CrowdStrike güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını, yani tüm Windows makinelerinin yüzde birinden azını etkilediğini tahmin ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GENİŞ BİR EKOSİSTEM BİRBİRİNE BAĞLI

Yüzde küçük olsa da geniş ekonomik ve toplumsal etkilerin CrowdStrike'ın birçok kritik hizmeti yürüten kuruluşlar tarafından kullanıldığını yansıttığına işaret edilen açıklamada, bu olayın küresel bulut sağlayıcıları, yazılım platformları, güvenlik ve diğer yazılım sağlayıcıları ile müşterilerden oluşan geniş ekosistemin birbirine bağlı doğasını ortaya koyduğu kaydedildi.