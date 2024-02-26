Bu 3 hisse gitmeden, borsada ralli zor!

Borsada son dakika… Geçen hafta 9416 ile zirve yapan ve 9374’ten kapanış gerçekleştiren BIST100’de, yeni hafta beklentileri temkinli iyimserliğe işaret ediyor. Endekste 9500-9600 seviyelerinin bu hafta görülebileceğini belirten analistler, “Borsada yaklaşık yüzde 20 ağırlığa sahip Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve BİM eşlik etmezse, endeksin ralli yapması kolay değil. Özellikle THYAO ve TUPRS hisselerinde yorgunluk var. Kısa vadede 11 bin-12 bin seviyeleri beklenmemeli. 8800-9000 bölgesi destek olarak izlenmeli” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta 9374 puandan kapandı. Yılbaşından itibaren yüzde 25 yükselen endekste, son bir haftada yorgunluk emareleri dikkatlerden kaçmadı. Geçen cuma 9416 puan ile rekor seviyeyi görse de hafta genelinde yüzde 1,34 gibi bir primle “sınırlı pozitif” kapanış gerçekleştiren endeks, yeni haftaya da temkinli iyimser bir başlangıç yapıyor.

BU ÜÇ HİSSEYE DİKKAT!

Genel olarak borsayı taşıma ihtimali olan hisselerde yorgunluk yaşandığını ve bunun endekse de sirayet ettiğini vurgulayan Tacirler Yatırım Araştırma Direktörü Kadirhan Öztürk, “Son dönemde endekste yavaşlama belirtileri görüyoruz. Borsada en yüksek ağırlığa sahip üç hisseye bakıyorum. Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve BİM… Türk Hava Yolları iki haftadır yeni zirve yapamıyor. THYAO’nun eşlik etmediği bir ralli, borsada kolay kolay mümkün değil. TÜPRAŞ’ta da EPDK’nın rafineri marjları ile ilgili yaptığı düzenleme sonrası zayıflama gözlemleniyor. Bu önemli hisselerin gidişatından endeksin de nereye gidebileceğine dair belirli izler görülebilir” diye konuştu.

SEÇİM SONRASI BORSA DÜŞER Mİ?

Endeksin 9500-9600 seviyelerini test etme potansiyelinin bulunduğunu belirten Öztürk, Ekonomi Ekranı kanalında yaptığı değerlendirmede “Ancak mart-nisan civarlarında 11 bin-12 bin seviyelerinin söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Daha defansif taraftayım. Reel ekonomideki yavaşlamanın seslerini alıyoruz. İnsanların işleri ile ilgili kaygıları artmaya başlıyor. Enflasyonun düşmesi için de bunların olması gerekiyor. Merkez Bankasının enflasyonu dizginlemek için kuru daha fazla baskı altına alabileceğini de düşünüyorum. İhracatçı şirketler için bu iyi haber değil. Seçim sonrasında bir düzeltme dönemi yaşanabilir” uyarısında bulundu.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Endeksin bir süre daha 9000-9400 aralığında seyredebileceğini ifade eden Dinamik Yatırım Satış Müdürü Hande Eğilmez Eniş “Belki 9500’ü geçme hikâyemiz de olabilir. Borsada yaşanabilecek düzeltme hareketlerinde ise 8800’e kadar varabilecek gerilemeleri olağan görebiliriz. Şayet bu nokta görülürse, oradan tekrar yukarı dönmesi de daha sağlıklı olur. İstemediğimiz şey ne olur? Endeksin 8500’e gelmesi… Bu artık teknik bir bozulma olur ve olumsuz bir haber akışı halinde gerçekleşebilir. Şu an için böyle bir şey görülmüyor” ifadelerin kullandı.

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