Bu senaryo çok konuşulur: Altında tarihi zirvenin ayak sesleri!

Tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını 3 bin 448,21 dolardan yapan altının onsu, geçen hafta 3 bin 453,88 dolara çıkarak 22 Nisan'daki rekorun ardından en yüksek seviyesine ulaştı.

Vatandaşlar altına yatırım yapmaya devam ederken Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye konuşan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, altın yatırımcısını uyardı.

"DİKKATLİ VE TEMKİNLİ OLUN"

Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"4 aydır altın yerinde sayıyor; ne düşüyor ne de yükseliyor. Fakat artık ufak ufak altında yükselişe geçtiğimiz bir döneme girmiş olabiliriz. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var.

Geçen hafta belirginleşti biraz yükseliş. Ons altın mesela 3 bin 400'ün üzerine 2 günlük kapanış aldı. Altının yükselişe geçmesinde başlıca iki şey etkili oldu; biri Trump’ın Fed üyeleriyle uğraşması, diğeri de geçen hafta Amerika'dan gelen enflasyon verileri.

"ZİRVE GELEBİLİR"

Faiz altının rakibi olduğu için faiz daha çok düşerse, altın yukarı gider. Zaten teknik olarak da bir varlık çok sıkışıyorsa, yani mutlaka bunun yukarı ya da aşağıya yönde bir kırılımını bekleriz. Bu anlattığım gelişmeleri de desteklediği için altında belirgin bir yükseliş var; altın tarihi zirvesine gidebilir"