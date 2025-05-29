Büyümekten korkuyor, mağaza açmıyorlar! Perakendeci ücrete ara zam istiyor

Dünya ekonomilerinde devam eden kısıtlamalar ihracat pazarlarını daralttı. Sektörler bu durumun iç piyasada da etkili olduğunu söylüyor. Perakendeciler ekonomide canlılık için organize hareketin yanı sıra “çalışana ara zam” formülünü teklif ediyor...

Küresel ekonomideki belirsizlik, hem ihracatta hem iç piyasada daralmayı beraberinde getirdi. Ülkemizin istihdamda ve ihracatta güçlü sektörlerinden perakendede büyüme planları yıl sonuna ertelendi. Sektör, durgunluktan çıkışın yollarını dün başlayan Perakende Günleri 2025’te ele aldı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, küresel ölçekte süregelen ekonomik belirsizliğin, faiz politikaları ve tüketici davranışlarındaki değişimin, küresel büyüme üzerinde baskıya sebep olduğunu belirterek “Sektörümüz geçmişte pek çok dalgalanmayı başarıyla aşmış, her defasında dönüşerek güçlenmiş bir yapıya sahip” dedi.

ZMD Başkanı Serkan Tınastepe, sektörün canlanması için çalışanlara ara zam tavsiyesinde bulundu. GPD Başkanı Alp Önder Özpamukçu da ücretlere yapılacak zammın ekonomiye can suyu olacağını söyledi.

GIDADA ORTAK HAREKET ŞART

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, gıda perakendesinin ekonominin en canlı damarlarından biri olduğu kadar sağlığı ve sosyal dengesi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek “Türkiye gibi büyük tarımsal potansiyele sahip bir ülkede bu zincirin en başını güçlendirmek zorundayız. Tarımsal üretici fiyat endeksinde geç en yıl yüzde 60,7, bu yıl ise yüzde 27,5 yıllık artışlar yaşadık. Bu da genel enfl asyon üzerinde baskı kurmaya devam etti” dedi. Raflarda fiyat istikrarı için temelin tarlada atılması gerektiğini vurgulayan Özpamukçu “Türkiye, verimli toprakları ve zengin iklim çeşitliliğiyle tarımda büyük potansiyele sahip. Bu potansiyel, sadece üretimle değil; planlama, teknoloji kullanımı, lojistik ve sürdürülebilir destek politikalarıyla mümkün” diye konuştu.