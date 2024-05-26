Çeliğe yeni vergi ihracata darbe vurur... Sektör temsilcileri, vergiye karşı bir araya geldi 

Paslanmaz çelik kullanan ve yaklaşık 60 milyar dolar ihracata imza atan sektörler “Bu ürünün yüzde 70’i ithal ediliyor. Yerli üretim bir firmada. Üretim 200 bin ton, ihtiyaç 650 bin ton. İç üretim yetersiz. İthalata mecburuz. Ek vergi ihracata da istihdama da darbe vurur” diyor.

EKONOMİ SERVİSİ - Küçük ev aletlerinden otomotive, mutfak sanayisinden beyaz eşyacı ve züccaciyeye kadar birçok sektör, ham maddesi olan paslanmaz çelikte vergi talebine karşı bir araya geldi. 42 bin 49 firmada 829 bin kişiye doğrudan, yan sektörlerle yaklaşık 5 milyon kişiye istihdam sağlayan sektör temsilcileri, haddelenmiş soğuk paslanmaz çelik için anti damping başvurusuna şiddetle itiraz etti.

Türkiye’de 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren bir firmanın bu talepte bulunduğunu ancak anti damping soruşturması ve ek verginin, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan sektörleri özellikle ihraç pazarlarında zora sokacağını dile getirdi. Paslanmaz çelik kullanıcısı sektörler, yüzde 8 olan verginin yüzde 12’ye çıkarılmasına rağmen soruşturma talebi ve ek gümrük vergisinin tüm imalat sektörlerini daha da zora sokacağını ifade ediyor. Otomotiv sektörünün 35 milyar dolar, beyaz eşyanın 6 milyar dolar, züccaciyenin 7, ev ve mutfak eşyalarının 3,5 ve endüstriyel mutfak üreticilerinin 2,5 milyar dolar civarında ihracatı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, muhtemel gümrük vergisi kararının önemli bir gelir kaybına sebep olacağı belirtiliyor.

TEK SES OLDULAR

Paslanmaz çelik kullanan sektörlerin ortak bildiri yayınlandığı basın toplantısında; Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı Güçlü Kaplangı, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, Gelişen Ev ve Yaşam Eşyaları Markaları Derneği (GEEM) Başkanı Ahmet Çığır Şahin, Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) Genel Sekreteri Bülent Durlanık, Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) Başkanı Ercüment Sarıtaş, Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Başkanı A. Arslan Küçükemre, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Komitesi Başkanı Murat Kolbaşı hazır bulundu. Temsilciler, paslanmaz çelik ürünleri için yüksek gümrük vergisi uygulanan dönemlerde Türk sanayisinin zarar gördüğünü, ihracatta rakamların gerilediğine dikkat çekerek “Yeni bir gümrük vergisi halinde ihracat sekteye uğrar, 1 milyona yaklaşan istihdamın zarar görür. Sektörlerin geleceği için paslanmaz çelik ürünlerinde gümrük vergisi sıfıra indirilmeli. Bunun yanı sıra başvurusu yapılmış olan anti-damping soruşturma talep dosyasının soruşturma aşamasına geçilmeden reddedilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİN %70'İ İTHAL

Paslanmaz çelikte ihtiyacın yüzde 70’i ithalatla karşılanıyor. Ayrıca diğer demir-çelik ürünlerinde ortalama ürün fiyatı 650-1.250 dolar/ton iken, paslanmaz çelik ürünlerinde ortalama ürün fiyatı 2.500-5.000 dolar/ton seviyesinde. Dolayısıyla yeni gümrük vergisi 300-600 dolar/ton ilave maliyet anlamına geliyor. Verginin artırılmasını isteyen firma ise Türkiye’nin paslanmaz çelik ihtiyacının sadece yüzde 30’unu karşılıyor.

PASLANMAZ ÇELİKTE DURUM

- Türkiye’de mutfak eşyasından otomotive kadar birçok sektörde kullanılıyor. Paslanmaz çelik ithalatı Çin, Endonezya ve Tayvan’dan sağlanıyor.

- Türkiye’de üretim yapan şirket, yüzde 12 olan verginin yüzde 20’ye çıkarılmasını talep ediyor.

- Soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerinde gümrük vergisi oranı, söz konusu şirketin yatırımının ardından 2013 tarihinde yüzde 2’den yüzde 8’e çıkarıldı. 2015’te yüzde 8’den 10’a, 2019 yılında ise yüzde 10’dan yüzde 12’ye, pandemi döneminde ise yüzde 17’ye yükseltilmişti.