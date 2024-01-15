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    Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven

    Kaynak: BloombergHT / Düzenleyen:

    Dünya Ekonomik Forumu, krizler dolu bir yılın ardından, mevcut ekonomik belirsizliklerin gölgesinde İsviçre'nin Davos kentinde başlıyor. Forumda "yapay zeka ile hızlı dönüşüm ortamında güvenin yeniden inşası" masaya yatırılacak.

    Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven
    Ekonomi Haberleri  / BloombergHT

    Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde  “Güveni Yeniden İnşa Etmek” temasıyla başladı. Foruma ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Başbakanı Li Qiang ve Ukranya Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gibi dünya gündeminin önde gelen siyasileri katılacak.

    Öte yandan, AMB Başkanı Christine Lagarde, ECB Üyesi Francois Villeroy, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner gibi ekonomi dünyasının önemli isimleri de forumda olacak.

    Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven

    ZELENSKİ, JPMORGAN CEO'SU İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

    Bloomberg'in haberine göre Zelenski, Rusya ile savaşı sırasında azalan rezervlerini desteklemek üzere JPMorgan CEO’su Jamie Dimon ile Davos’ta bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Ukrayna’nın cephelerde ilerleme sağlayamaması destekçilerinin eleştirisine yol açarken 100 milyar dolarlık yardım paketi Washington ve Brüksel’de bekletiliyor.  JPMorgan savaş sürecinde yeniden inşa projelerine finansman çekmek isteyen Zelenski’ye danışmanlık yapmıştı.

    "EKONOMİK GÜVEN YENİDEN TEMİN EDİLMELİ"

    Jeopolitik, genel olarak siyaset ve bunun iş dünyası üzerindeki etkileri de Davos’ta masaya yatırılacak. Teknoloji devrimi ve sürdürülebilirlik de liderlerin ele alacağı konular içinde yer alacak.

    Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven

    Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Parçalanmış bir dünya ve artan toplumsal bölünmelerle karşı karşıyayız. Bu da yaygın belirsizlik ve karamsarlığa yol açıyor. Kriz yönetiminin ötesine geçerek, mevcut sorunların temel nedenlerine bakarak ve daha umut verici bir geleceği birlikte inşa ederek geleceğimize olan güveni yeniden inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

    WEF’in yıllık toplantısında en son küresel gelişmeler de ele alınacak. Toplantılarda, dayanıklılığı ve güvenliği ilerletmek, yaşam standartlarını iyileştiren ekonomik büyümeyi canlandırmak, enerjiyi güvence altına alırken iklimi ve doğayı koruyan hızlı eylemleri sürdürmek, teknolojik gelişmelerin kapsayıcı olmasını sağlamak ve insanlara ve adil fırsatlara yatırım yapmak için gerekli işbirliğini yeniden canlandırma amaçlanacak.

    Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven

    YAPAY ZEKA MASAYA YATIRILACAK

    Popülizmin yükselişi ve teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme Davos Zirvesi'nde tartışılacak diğer konuları oluşturuyor.

    WEF’in küresel risk analizinde, kalıcı bir yaşam pahalılığı krizine ilişkin endişeler, yapay zeka (YP-AI) kaynaklı yanlış bilgi ve dezenformasyon ile toplumsal kutuplaşmanın iç içe geçmiş risklerinin bu yılın risk görünümünde belirleyici olduğuna vurgu yapılırken, yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçları en büyük riskler arasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu yüzden WEF, bu yıl Davos'ta yapay zekayı ana temalarından birisi yaptı.

    Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven

    Yapay zekanın geçen yıl ivme kazanmasıyla ortaya çıkan yeni bir ekonomik çerçevede Davos’ta düzenlenecek forumlarda, "Yapay zekayı herkesin yararına olacak şekilde nasıl kullanabiliriz? Farklı düzenleyici ortam inovasyonu toplumsal risklerle nasıl dengeliyor? Yapay zeka, 5/6G, kuantum hesaplama ve biyoteknoloji dahil olmak üzere diğer dönüştürücü teknolojilerle nasıl arayüz oluşturacak?" sorularına cevaplar aranacak.

    Forumlarda, bu yıl dünya genelinde seçimler, olası salgın hastalıklar ve siber saldırılar da ele alınacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: BloombergHT
    DavosYapay ZekaEkonomik GüvenDünya Ekonomik Forumu
    Haberler > Ekonomi > Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven
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