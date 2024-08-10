Değer kayıpları 1 ayda %40’a yaklaştı! Borsada hangi hisseler düşüşte başı çekti?

Son bir ayda %7,8 değer kaybeden BİST100 endeksi, 10.000 puanın altına geriledi. Banka ve sigorta hisseleri aynı süreçte %27-%24 arasında düştü. İki sektörün haricinde BİST100’e bakıldığında; Peker GYO, TOFAŞ, Ford OTOSAN, Koç Holding ve Mavi Giyim %40-%17 arası değer kaybıyla en çok düşenler arasında yer aldı. Analistler, “Endekste önce düşüş durmalı. 9700 kritik destek. Ardından 10.000’in üzerinde kalıcılık önemli” şeklinde konuşuyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bu hafta %5,40 düştü ve 9907 puandan kapandı. Son 1 ayda %7,8 değer kaybeden endeks, 2 ay aranın ardından 10.000 puanın altında hafta kapanışı gerçekleştirdi. Küresel borsalarda yaşanan dalgalanmaların yanı sıra iç piyasada yüksek faiz etkisi, beklenti altında kalan bilançolar, jeopolitik riskler ve yabancı satışları, Borsa İstanbul’u baskı altına aldı.

BANKALAR DAHA HIZLI DÜŞTÜ

Banka ve sigorta hisseleri, yılın ilk yarısında endeksten hızlı yükseldiği için, son düşüşte de daha hızlı geri geldi. Son bir aylık süreçte İş Bankası, Akbank, Halkbank ve Vakıfbank hisselerinde %27-%24 arası değer kaybı yaşandı. Türkiye Sigorta hissesi %22,43 geriledi.

EN FAZLA GERİLEYEN HİSSELER

Banka ve sigorta hisseleri hariç tutulduğunda ise, BİST100 endeksi kapsamında son bir ayda en fazla değer kaybeden hisseler şöyle sıralandı:

Peker GYO: 5,73 TL (%-39.62)

TOFAŞ Oto Fabrika: 237,70 TL (%-25.07)

Ford OTOSAN: 869,00 TL (%-18.48)

Koç Holding: 185,90 TL (%-18.03)

Mavi Giyim: 104,50 TL (%-17.39)

Kale Seramik: 43,50 TL (%-16.35)

Türk Traktör: 716,50 TL (%-15.51)

BERA Holding: 16,89 TL (%-15.38)

Kocaer Çelik: 42,58 TL (%-15.26)

Göltaş Çimento: 435,50 TL (%-14.77)

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler; borsada bazı sektörlerin hızlı değer kaybettiğini belirterek “Bankacılık, Sigorta, Otomotiv, Holding gibi sektörler daha çok etkilendi. Geçen hafta Ulaştırma, Madencilik, İletişim gibi sektörler ise daha dirençli durdu. Sektör değişimi yaşanıyor ancak genel anlamda ve kısa vadede hava biraz bozuldu. Endekste önce düşüşün durması gerekiyor. Bunun için 9700 kritik destek. Bu seviye üzerinde tutundukça, ilk etapta 10.000’in üzerinde kalıcılık önemli olacak” değerlendirmesinde bulunuyor.