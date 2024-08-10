TCMB işareti verdi, tablo netleşiyor! 2024 sonuna kadar; dolar mı TL mi?

TCMB, %38 olan yıl sonu TÜFE tahmini korudu. %42’ye kadar yolu açık bıraktı. Üst sınırdan bile hesaplandığında yılın son 5 aylık döneminde TÜFE’de %10 artış gerekiyor. Dolarda da aynı oranda bir yükseliş, 36,85 TL’ye işaret ediyor. Ancak 5 aylık TL mevduat getirisi bugün %20’yi buluyor. Analistler “TL’de reel değerlenme sürecekse, yılın geride kalan 5 aylık döneminde dövizde beklemek, en kârlı seçenek olmayabilir” görüşünü savunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporu, piyasalarda geleceğe dair önemli ip uçları verdi. TCMB %38 olan yıl sonu TÜFE hedefini değiştirmemiş, üst bant olarak %42’ye işaret etmişti. Aynı zamanda Merkez Bankası; sıkı para politikası ve değerli TL vurgusunu da tekrarlayarak, TÜFE ile etkin mücadele mesajı verdi.

ENFLASYON NE KADAR ARTACAK

TCMB’nin hedefleri dikkate alındığında, 2024’te yıllık TÜFE’nin %38 olması için, geride kalan 5 aylık dönemde; (her ay ortalama %1,5 ile) kümülatif olarak %8’lik enflasyon gerekiyor.

TÜFE’de üst bant olarak gösterilen %42 için ise, 5 aylık enflasyonun (her ay ortalama %2 civarında gerçekleşme ile birlikte) %10’u bulması gerekiyor.

TÜFE’YE GÖRE DOLAR KAÇ TL?

Merkez’in öngörülerine bakarak, dövizde de yıl sonuna kadar aynı oranlarda, yani %8-%10 bandında yükseliş gerçekleşeceği varsayıldığında; doların 2024 yılını 36,20-36,85 TL aralığında tamamlayabileceği öngörülüyor.

TL DAHA AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR

Ancak analistler, TCMB’nin vurguladığı “TL’de reel değerlenme” ana senaryosunda, dövizde kalmanın en doğru seçenek olmayabileceğini belirtiyor. Analistler, “Bu tablo aslında çok yeni değil. Aylardır dövizde; TÜFE ve TL mevduat getirilenin altında bir artış söz konusu. Gelecek 5 aylık dönemde de TL mevduatın getirisi yaklaşık %20’yi buluyor. Bu tabloya göre bir değerlendirme yapılacaksa, TL daha avantajlı görünüyor” görüşünü savunuyorlar.

YABANCILARIN KUR BEKLENTİSİ

Son dönemde yabancı banka ve finans kuruluşlarının paylaştığı yıl sonu dolar/TL tahminleri ise şöyle sıralanıyor: