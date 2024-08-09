Dolarda 25 TL hayalleri suya mı düştü? Piyasaları savaş vurdu, uzman isim açıkladı

Dünyanın pek çok bölgesinde şiddetlenen çatışmalarla birlikte piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki belirsizliklere dikkat çekerek "Biz de doların düşük olmasını istiyoruz. Umut etmek farklı, gerçekler farklıdır. Hayaller 25 lira, gerçekler 33 lira. 40 üzerinde beklentimde değişiklik yok benim" dedi. Gram altın için ise, "Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tırmanan gerilim, Orta Doğu'da İran'ın İsrail'e saldırma riski, Türkiye, Avrupa ve dünyada yükselen enflasyon piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliği vurguladığı konuşmasında, şu açıklamalarda bulundu:

DOLAR DİRENCİNİ KORUYACAK

Deprem etkisinin piyasalarda geçtiğini düşünmüyorum. Belirsiz ve gergin bir haftanın iki gün boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıda direnç seviyeleri var ama resesyon endişeleri fiyatlanıyor.

Dolar kuru 33.80 direncini takip etmeyi sürdürecek. Ekonomik koşullara bakmak lazım, dış politikaya bakmak lazım. Trol orduları var köpürtüyorlar, insanlar umut ediyor.

"HAYALLER 25 LİRA, GERÇEKLER 33 LİRA"

Biz de doların düşük olmasını istiyoruz. Umut etmek farklı, gerçekler farklıdır. Hayaller 25 lira, gerçekler 33 lira. 40 üzerinde beklentimde değişiklik yok benim.

Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380 - 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi, ardından 2402 dolara geldi. Borsalardaki çöküşler devam ederse aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Gram altın serbest piyasalarda 2630 - 2640 lira. Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu koruduğu için ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz.

Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde, her an her şey olabilir.

BORSA İÇİN UYARDI!

Gümüş onsunda da 26.80 - 27.20 aralığı var. Yukarıda 30-31 dolar direnci var. Altına göre gümüş onsu bedava. Elinde altın olan rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler.

Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe geçmiştik. Ons gümüş nedenli gram gümüş de ucuz. Almak isteyenlerin bilgisi olsun, yukarı yönlü sert yükseliş bekliyorum. Artçı şoklar devam edecek belirsizlikler devam edecek. Borsa tarafındaki arkadaşlarımız biraz daha dikkat etsin.