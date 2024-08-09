Bakan Uraloğlu'ndan "yasaklar ülkesi" imajına tepki: Ajandamızda erişimi engeli diye bir şey yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnstagram ve Roblox'a uygulanan erişim yasağıyla ilgili, "Bizim ajandamızda yasaklamayla, erişim engeliyle ilgili bir şey yok. TikTok ile ilgili bir süreç yok. Kasıtlı olarak ülkemize ‘yasaklar ülkesi’ imajını vermek istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Türkiye son günlerde sosyal medya, oyun vb. platformlara getirilen erişim engelleriyle sarsıldı. Yaşanan yasaklar ülke gündemini günlerdir derinden etkiledi.

Kullanıcıların kendi hikayelerini yazıp yayınladıkları Wattpad ve Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu İnstagram, yasal düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle erişime kapatıldı. Vatandaşlar ise platformların ne zaman açılacağını merak ediyor.

YASAKLARIN GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber ekranlarında çeşitli platformlara uygulanan yasaklarla ilgili değerlendirmede bulundu. Uraloğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarının artık Türkiye'de temsilcileri var. Zaman zaman bazı konularda uyarılarımız oluyor. Instagram ile ilgili bazı kategori suçlar tespit ettik.

"ROBLOX HAKKINDA MAHKEME KARARI VAR"

Ülkemizin kanun, kural ve hassasiyetlerini ortaya koyduk. Üç tane çok katılımlı toplantı düzenledik. Bu sürecin çok uzun olmaması konusunda gayret ediyoruz. Sürekli görüşme halindeyiz, belli bir noktaya ulaştık.

Sosyal medya platformaları kendi yasaklarıyla sansür uyguluyor. Roblox hakkında mahkeme kararı var. Tüm hukuk süreçleri işleyerek bir sonuca varıldı.

"YASAKLAR ÜLKESİ" İMAJINA TEPKİ

Adalet Bakanlığımızın Roblox konusunda güzel ve detaylı bir açıklaması oldu. Şu anda Tiktok'un kapatılmasıyla ilgili bir çalışmamız yok. Bazı gördüğümüz şeyleri kendilerine iletiyoruz.

Bizim ajandamızda yasaklamayla, erişim engeliyle ilgili bir şey yok. TikTok ile ilgili bir süreç yok. Kasıtlı olarak ülkemize ‘yasaklar ülkesi’ imajını vermek istiyorlar."