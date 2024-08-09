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Instagram her an açılabilir! Bakan Uraloğlu'ndan 'Tiktok' açıklaması

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Instagram her an açılabilir! Bakan Uraloğlu&#039;ndan &#039;Tiktok&#039; açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram her an açılabilir. Ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz." açıklamasında bulundu. Uraloğlu, 'erişimi engellenecek' iddiaları dolaşılan Tiktok için ise "Başka platformların kapatılmasıyla ilgili bir süreç yok." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

"Instagram ile görüşmelerimizde mesafe kat ettik. Instagram kurallarımıza uymalı. Kapatmanın gayretinde değiliz, hassasiyetlerimiz var. Kısa zamanda çözeriz diye düşündük ama öyle olmadı. Instagram her an açılabilir. Ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz. Başka platformların kapatılmasıyla ilgili bir süreç yok."

Ayrıntılar geliyor...

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