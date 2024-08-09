Instagram her an açılabilir! Bakan Uraloğlu'ndan 'Tiktok' açıklaması

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 9 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 16:03 - Güncelleme:

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram her an açılabilir. Ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz." açıklamasında bulundu. Uraloğlu, 'erişimi engellenecek' iddiaları dolaşılan Tiktok için ise "Başka platformların kapatılmasıyla ilgili bir süreç yok." diye konuştu.