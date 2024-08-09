Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Dijital Mecralar Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu! Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? TikTok kapatılacak mı?

Dijital Mecralar Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu! Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? TikTok kapatılacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dijital Mecralar Komisyonu&#039;nun toplanma tarihi belli oldu! Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? TikTok kapatılacak mı?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram, TikTok ve Roblox başta olmak üzere sosyal medya platformlarındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Ağustos Cuma günü bir araya gelecek.

Komisyonun yapacağı kritik toplantının tarihi netleşti. Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram ve TikTok gündemini görüşmek amacıyla 16 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da toplanacak.

Toplantıya, Türkiye'nin yakından takip ettiği Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman başkanlık edecek.

Gündemde, TikTok’un kapatılması konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Önemli kararların çıkabileceği bu toplantıda, Instagram ile ilgili de önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Dijital Mecralar Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu! Instagram ne zaman açılacak? TikTok kapatılacak mı? Roblox kapalı mı kalacak? - 1. Resim

TİKTOK KAPATILACAK MI?

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, başta TikTok olmak üzere sosyal medya bağımlılığının millî güvenlik meselesi hâline geldiğini belirterek, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de TikTok’un kapatılmasından yana olduğunu söyledi.

Yayman, gazetemize yaptığı açıklamada TikTok temsilcilerini birkaç defa komisyona davet ettiklerini, ancak yaptıkları açıklamaları yeterli bulmadıklarını hatırlatarak, Meclis’in yeni döneminde bir kere daha TikTok’un Türkiye temsilcilerini komisyona çağıracaklarını kaydetti.

Yayman “Ben nereye gitsem vatandaşlar, aileler, o mecralarda yapılan yayınları gündeme getiriyor. Herkes rahatsız. Kapatılması isteniyor.  Sokağın bu tepkisini çağırıp onlara ileteceğiz, gerekli tedbirleri almalarını isteyeceğiz. Bana sorarsanız ben de kapatılmasını istiyorum. Özellikle TikTok artık büyük bir ulusal güvenlik meselesi hâline gelmiştir” diye konuştu.

Dijital Mecralar Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu! Instagram ne zaman açılacak? TikTok kapatılacak mı? Roblox kapalı mı kalacak? - 2. Resim

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye’de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax’a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulundu. 

Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, “Hükümet bu platformları Türkiye’ye davet eden, Türkiye’de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor.

Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya’da Almanya’nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye’de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye’nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP'li Kula Belediyesi 34 milyonluk borcu için çözümü taşınmazlarda bulduKültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan müjdeli haber! Eylül ayında çok değerli tarihi eserler Türkiye'ye gelecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ve imzalar atılıyor! Endonezya Bayraktar TB2 alacak - TeknolojiVe imzalar atılıyor!Bu telefonlar sağlığınızı tehlikeye atıyor! Sakın satın almayın - TeknolojiBu telefonlar sağlığınızı tehlikeye atıyor!Samsung Galaxy S25'in en önemli özelliği sızdırıldı! Samsung S25 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy S25 ne zaman çıkacak? - TeknolojiSamsung Galaxy S25'in en önemli özelliği sızdırıldı!Oyun platformu Roblox'tan erişim engeline ilk resmi açıklama! Roblox açılacak mı? - TeknolojiErişim engeli getirilen Roblox'tan ilk resmi açıklama!Apple Intelligence özelliklerinin aylık 20 dolara kadar çıkabileceği iddia edildi - TeknolojiApple paraya doymuyor! Yeni özellik ücretli olacak...Elon Musk'ın Starlink uyduları Manisa'dan izlendi - TeknolojiElon Musk'ın uyduları Türk semalarında!
Sonraki Haber Yükleniyor...