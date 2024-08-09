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Erdoğan'dan futbolda fair play çağrısı: Kulüpler kısır tartışmalardan uzak durmalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda fair play çağrısı yaptı. Erdoğan, "Kulüpler kısır tartışmalardan uzak durmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi teşvik ettik. Her türlü ihtiyaçlarından kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da hakkaniyetli çizgimizi koruyacağız.

Futbola husumetin, holiganlığın girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, oyununa hayranlık duyduğu bir oyuncusu vardır. Ama hiçbiri ülkemizin huzurundan daha önemli değildir. Sporun birleştiren, birliğimizi perçinleyen ruhuna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Tüm kulüplerimizden içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmalardan uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz.

Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.

Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar 38 yeni stadyumun açılışını yaptık. Sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan, en güçlü desteği veren iktidar açık ara bizim iktidarımızdır. 227 olan stadyum sayısını 346’ya yükselttik.

Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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